El adiós a Trump de los votantes latinos no tiene un heredero claro: qué dicen las encuestas

El electorado latino en Estados Unidos atraviesa un escenario de descontento político y presión económica de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Un estudio nacional bipartidista, realizado por UnidosUS, organización dedicada a la defensa de los derechos civiles de la comunidad hispana, detectó una pérdida de apoyo hacia el presidente Donald Trump y una falta de identificación plena con el Partido Demócrata.

Encuesta de UnidosUS: costo de vida, salarios y salud lideran las preocupaciones latinas

El reporte está basado en entrevistas a 3.000 votantes latinos registrados en todo el país norteamericano, realizadas entre el 27 de abril y el 14 de mayo. La investigación muestra que el costo de vida se convirtió en la principal preocupación de las familias hispanas. Inflación, salarios, vivienda y atención médica aparecieron entre los temas que dominan la agenda del sector.

El 66% de los latinos cree que el presidente Trump y los republicanos del Congreso no están enfocados en mejorar la economía para personas como ellos Stock en canva

“Sufren las consecuencias de una economía desastrosa y una crisis del costo de vida persistente, y culpan al presidente Trump y a los republicanos del Congreso por no haber resuelto estos problemas”, señaló Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS. “Esta encuesta bipartidista ofrece la mejor perspectiva hasta la fecha sobre cómo se sienten los hispanos y qué desean de cara a las elecciones de medio término”, agregó.

El informe mostró un alto nivel de participación electoral previsto para noviembre: el 76% de los consultados respondió que está seguro o casi seguro de acudir a las urnas .

. Los datos relevados indicaron que seis de cada diez votantes latinos señalaron el costo de vida como una de sus principales prioridades para los funcionarios electos. Los gastos vinculados a alimentos, combustible y servicios básicos encabezan las preocupaciones cotidianas.

señalaron el costo de vida como una de sus principales prioridades para los funcionarios electos. Los gastos vinculados a alimentos, combustible y servicios básicos encabezan las preocupaciones cotidianas. En segundo lugar aparecen los salarios, el empleo y el funcionamiento general de la economía , mencionados por el 40% de los encuestados.

, mencionados por el de los encuestados. Más atrás se ubican los costos de la salud, con un 37%, y el acceso a la vivienda, señalado por el 27%.

El estudio reflejó además un deterioro en la percepción económica personal. Solo el 15% de los votantes latinos afirmó vivir con comodidad financiera. El resto describió dificultades para sostener gastos básicos en un contexto de aumentos persistentes y salarios que no acompañan la inflación.

“Como el grupo demográfico de votantes de más rápido crecimiento y más influyente de EE.UU., tenemos demandas claras sobre lo que nuestras familias necesitan y consecuencias reales para los políticos que no las satisfacen”, dijo Murguía.

Muchos residentes latinos en California enfrentan una profunda preocupación debido al incremento en el costo de vida

Cae el apoyo a Donald Trump entre hispanos que lo votaron en 2024

Uno de los datos centrales de la encuesta muestra una caída en el respaldo al presidente Donald Trump dentro de la comunidad latina:

El 25% de quienes votaron por él en las elecciones presidenciales de 2024 aseguró que hoy no repetiría esa decisión .

en las elecciones presidenciales de 2024 aseguró que hoy . La tendencia marca un crecimiento del arrepentimiento respecto de mediciones anteriores. En abril de 2025 ese grupo representaba el 9%, mientras que en noviembre de 2025 había alcanzado el 13%.

Entre los votantes latinos encuestados a nivel nacional, la desaprobación de la gestión presidencial llegó al 67% .

. En Florida, uno de los estados donde el Partido Republicano consolidó apoyo latino en los últimos años, la desaprobación llegó al 51%.

“Los latinos también han enfrentado el implacable ataque de la campaña de deportación masiva de la administración Trump y la violencia y el terror que ha traído a las comunidades”, aseguró Murguía.

Voto latino para la Cámara: ventaja demócrata, avance de indecisos y alerta para noviembre

Pese al retroceso republicano, el informe indicó que los demócratas no logran capitalizar plenamente el descontento. Si las elecciones para la Cámara de Representantes se realizaran hoy:

El 54% de los votantes latinos apoyaría a candidatos demócratas .

de los votantes latinos apoyaría a candidatos . El 27% elegiría a republicanos.

Sin embargo, el nivel de apoyo demócrata se encuentra por debajo de elecciones anteriores. En 2022 el respaldo de esta comunidad había sido del 60%, mientras que en 2018 alcanzó el 69%.

Además, un 19% de los consultados declaró no haber decidido todavía su voto. El dato refleja un escenario de distancia con ambos partidos y una búsqueda de respuestas concretas sobre economía, servicios básicos y estabilidad social.