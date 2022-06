Christian Nodal reveló lo más duro que vivió: “Una vez quise tirarme de un segundo piso”

Christian Nodal es uno de los cantantes mexicanos más famosos del momento y recientemente apareció en la portada de la revista Rolling Stone, en su versión en español. En esta nueva edición, habló sobre su vida personal, incluidos todos los obstáculos que ha tenido que atravesar con tan solo 23 años. Desde muy pequeño, se hizo responsable de su mamá, por una terrible enfermedad que padeció y eso lo orilló a querer lastimarse físicamente y causarse heridas. Esto y más en las nuevas revelaciones del intérprete de “Adiós amor”.

Fue su mamá, Cristy Nodal, la que compartió a través de sus redes sociales el nuevo éxito de su hijo. Y es que parece que las revistas más importantes quieren que forme parte de sus primeras planas, ya que no hace mucho protagonizó también la portada de Playboy. “¡Qué orgullo, mi viejo! Felicidades, Kishan, por ser el primer artista del regional mexicano en la portada de ‘Rolling Stone”, dijo la mujer en su cuenta de Instagram.

En la fotografía, se ve al sonorense vestir un conjunto de mezclilla con estampado. En esta ocasión, más allá del aspecto físico, lo que más llamó la atención fue todo lo que contó en la entrevista exclusiva. Entre lo más destacado estuvo el fragmento en el que habló de la epilepsia que padecía su madre y de lo difícil que fue lidiar con eso cuando todavía era un niño, razón que lo llevó a caer en una terrible depresión.

Su papá se dedicaba a trabajar para mantener a su familia, por lo que él tuvo que quedarse al cuidado de sus abuelos: “Fue muy duro, llegar de la escuela y esperar que no estuviera mi mamá convulsionando”, dijo. Una vez que comenzó en su etapa de adolescente, la tristeza por su situación familiar lo hundió en una depresión interminable, que lo llevó a querer lastimarse a sí mismo.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: ‘¡Christian! ¡Chamaco pen***o!”, relató. Fue así que la mujer evitó una tragedia y le salvó la vida.

Las carencias y el apoyo de Dios

El cantante de “Botella tras botella” reveló que al vivir esa situación de tristeza, su familia lo ayudó a encontrar la paz al acercarlo más a Dios. Considera que eso influyó para que él creciera rodeado de “inocencia” y de cariño. Además, las carencias que vivió en su niñez le abrieron el panorama para disfrutar de cosas más simples.

El cantante Christian Nodal fue uno de los ganadores en la noche de los Premios Tu Música, en días pasados @Telemundo - @telemundo

“Crecí entre la música y Dios, eso me ayudó muchísimo. De niño siempre fui como muy ingenioso. No tuve celular como hasta los 16 años, no tenía videojuegos, ni nada de eso, esas cosas eran de los primos ricos. Entonces en mi casa se jugaba a las escondidas, a los quemones, a los trompos, a hacer casitas en el árbol, ¿me entiendes? Todo muy inocente. Aprendí a usar mi imaginación”, aseveró Nodal.

Finalmente, comentó que su música lo ha ayudado a escapar de las situaciones de penumbra y además le enseña a poder expresar sus sentimientos. Dijo que su principal inspiración es actualmente el amor, no solo el de pareja, sino también el de sus amigos y por supuesto el de su familia.