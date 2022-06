Tom Cruise apareció en el recital de los Rolling Stones en Londres y conquistó a todos con su actitud

Es imposible para Tom Cruise pasar desapercibido en cualquier lugar y especialmente si se trata del concierto de una banda legendaria. El reciente éxito de la película Top Gun a nivel mundial parece tenerlo muy satisfecho, a decir por los videos de este fin de semana que lo muestran muy sonriente mientras conecta con su versión más rockera.

Los Rolling Stones estuvieron de regreso en Londres y fueron tan bien recibidos por el público que agotaron los boletos de dos conciertos, uno de las cuales sucedió este sábado, precisamente en el marco del 60 aniversario de sus primeras presentaciones en el Reino Unido, en aquel entonces con el legendario Club Marquee como escenario.

El concierto adquirió un toque nostálgico cuando Mick Jagger dedicó la noche a Charlie Watts, el músico británico que formó parte de la banda desde 1963 y hasta junio de 2021 poco antes de su muerte: “Es encantador estar aquí. En 1962, conocimos a un baterista de Wembley llamado Charlie Watts. Y lamentablemente, esta es nuestra primera vez en Londres sin él. Entonces, nos gustaría dedicar este setlist a Charlie”. Ahora, Steve Jordan ocupa su lugar en la banda.

Tom Cruise fue captado en el concierto de los Rolling Stones en el Hyde Park de Londres, crédito: Daily Mail

Tom Cruise fue testigo de un gran show en el que volvieron a tocar en vivo el clásico “Can’t you hear me knocking” del álbum Sticky Fingers, un tema que no aparecía en su repertorio desde hace seis años. De acuerdo con los medios que lo captaron, el actor de Hollywood estuvo acompañado por el guionista Chris McQuarrie y la diseñadora de vestuario Heather McQuarrie, quienes trabajaron junto a él en el exitoso regreso de Top Gun después de la primera película hace 36 años. El grupo de amigos se ubicó en la zona VIP del Hyde Park, sitio famoso por sus históricos conciertos desde finales del siglo XX.

La cantante Eliza Hardy, de la banda The war on drugs que abrió el set de los Rolling Stones, publicó una foto con Tom Cruise en el backstage@ @ elizahardyjones - @elizahardyjones

Tanto su actitud relajada durante el concierto, entre bailes y sonrisas, como su look informal llamaron la atención del público. Tom vistió pantalones, camisa, chaqueta de color azul oscuro y botas de trabajo negras; algunos fanáticos pudieron tomarse fotos junto a él.

De acuerdo con el diario británico The Sun, el actor se prepara para dos grandes festejos de cumpleaños, el 3 de julio celebrará sus 60 años y al parecer no escatimará en las fiestas ni en Estados Unidos ni en Reino Unido. La prensa de espectáculos local anticipa que estarían invitados personajes como James Corden, David Beckham, el elenco de su última película e incluso aparecerían en la lista el Príncipe William y Kate Middleton.

El concierto también llamó la atención por la gran forma física que mostró el líder de la banda Mick Jagger, quien recientemente volvió a los escenarios después de padecer Covid, una enfermedad que a sus 78 años pudo complicarse, pero que afrontó sin problemas después de cancelar dos fechas en Ámsterdam y Suiza para recuperarse.

El próximo fin de semana, los Rolling Stones volverán al Hyde Park para tocar frente a un público que agotó los boletos, pese a los altos precios que reclamaron algunos fanáticos. Durante julio, la banda se presentará también en Bélgica, Austria, Francia, Alemania y Suecia.