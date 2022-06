Christian Nodal y Cazzu fueron captados de la mano y en las redes estallaron los memes

El cantante Christian Nodal fue captado mientras caminaba de la mano con la argentina Cazzu en las calles de Guatemala. Parece que la rapera es la nueva enamorada del mexicano, quien hace pocas semanas aseguró que él tenía “muchas amigas con derechos”. Lejos de ahondar en la relación de ambos artistas, lo que predominó en las redes sociales fueron las reacciones de los usuarios, quienes por supuesto las llenaron de memes.

Y es que es no era para menos, ya que en los últimos días el artista ha protagonizado diferentes polémicas que lo pusieron bajo los reflectores y como objeto de imágenes graciosas por parte de los usuarios. Pocos minutos después de que una usuaria de TikTok compartió un video de la pareja mientras daba una paseo por la ciudad colonial Antigua, todos los twitteros y tiktokeros ya fabricaban sus mejores memes.

Los memes de Cazzu y Christian Nodal

En el video, filmado desde el interior de un vehículo, se puede ver a Nodal muy sonriente mientras saluda a quienes lo graban. En una mano, el artista sostiene un cono de helado, mientras que en la otra, la mano de Cazzu, quien en ningún momento mira a la cámara. Estos son los mejores memes tras esa grabación.

El nombre de Belinda fue una de las palabras principales al buscar memes sobre Nodal y Cazzu, ya que desde que terminó su relación con el cantante de 23 años éste no ha parado de salir con varias mujeres e incluso hablar sobre ella y el romance que tuvieron.

Sol, alias Mona, y Gerónimo, alias Geros, son dos influencers originarios de Guanajuato, México, que se volvieron famosos por su peculiar manera de hablar y expresarse. Una de las principales características que los une son los tatuajes y el lenguaje urbano que utilizan, por lo que también fueron protagonistas en los memes que los twitteros hicieron sobre la supuesta nueva relación de Christian Nodal y Cazzu.

La peruana Laura Bozzo es uno de los personajes de la farándula más mencionados en redes sociales actualmente, ya que su participación en el reality show La Casa de los Famosos ha desatado una ola de memes hacia ella. El nuevo romance del intérprete de “Adiós amor” no fue la excepción.

Si bien ninguno de los dos artistas involucrados confirmó la relación, sí fueron fotografiados en la pista de un aeropuerto, donde se subieron a un jet privado, también tomados de la mano y abrazándose muy sonrientes.

De acuerdo con la información de medios guatemaltecos, Nodal viajó exclusivamente al país centroamericano para encontrarse con Cazzu y, aunque a muchos no les pareció esta nueva relación, muchos fans se dijeron felices y catalogaron al mexicano como afortunado.

Esta noticia conmocionó a varios países, tanto por la naturaleza del nuevo romance del artista, como por las últimas acciones de Nodal, que incluso protagonizó un pleito y le dedicó un tema a J Balvin. Así lo dejaron ver las reacciones, dado que los usuarios no se imaginaban ver juntos a esta pareja.

¿Quién es Cazzu, la rapera con la que captaron a Christian Nodal?

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, nació en diciembre de 1993 en Fraile Pintado, provincia de Jujuy, Argentina. Es una joven a la que le costó mucho llegar a la fama, a pesar de que desde pequeña fue una fiel apasionada del arte, un gusto heredado de su padre.

Al mudarse a Buenos Aires, tenía como objetivo convertirse en una diseñadora multimedia, pero nunca dejó de lado su sueño musical. No se rindió y, en 2017, hizo lo que no muchos artistas se atreven: invirtió su propio dinero para grabar un álbum. Si bien no fue uno de los más rentables de la época, sí llamó la atención de varios expertos en la industria. Fue así que disqueras, cantantes y productores comenzaron a quererla dentro de sus filas y fue la encargada de abrir el concierto de Bad Bunny en el histórico Luna Park. Ahora, es una artista consagrada y su éxito no deja de crecer.