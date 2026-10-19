Christiane Amanpour anuncia su salida de CNN tras 43 años en medio de un cambio histórico en la cadena

NUEVA YORK. – La periodista británico-iraní Christiane Amanpour, una de las figuras más reconocidas del periodismo internacional, anunció que dejará CNN en junio de 2027, después de 43 años en la cadena estadounidense. Su salida se produce en medio de una transformación en la estructura empresarial del canal, tras la reciente adquisición de su compañía matriz por parte de Skydance.

La decisión fue comunicada este lunes a través de un memorando interno al que tuvo acceso la agencia Reuters. Amanpour, de 68 años y actual presentadora internacional principal de CNN, pondrá fin a sus programas habituales en CNN y PBS a finales de 2026, aunque continuará al frente de un espacio semanal en la cadena hasta mayo de 2027. Durante junio participará en el proceso de transición que marcará el cierre de su extensa trayectoria en el canal.

“Después de muchos meses de reflexión y algunas noches sin dormir, decidí separarme de CNN, mi compañera durante 43 años maravillosos”, expresó Amanpour en un comunicado difundido por la cadena.

Su partida marca el final de una de las carreras más emblemáticas de CNN. Amanpour ingresó a la empresa en 1983 y, con el paso de las décadas, se consolidó como una de sus principales corresponsales internacionales. Su primera gran cobertura fue la Guerra del Golfo, a la que siguieron conflictos en Bosnia, Ruanda, Afganistán, Ucrania e Irán.

A lo largo de su carrera, la periodista se convirtió en una de las voces más reconocibles de la cobertura internacional de la cadena, con una trayectoria marcada por su trabajo en zonas de conflicto y sus entrevistas a dirigentes políticos y protagonistas de la actualidad mundial.

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, rechazó una entrevista con CNN en Nueva York con la reconocida periodista Christiane Amanpour

En su mensaje de despedida, Amanpour adelantó que espera emprender nuevos proyectos tras su salida de la cadena y reafirmó su compromiso con el periodismo independiente. “Espero con entusiasmo los nuevos e interesantes proyectos que puedan surgir en el futuro, y siempre apoyaré a CNN y la preservación de su trayectoria de periodismo independiente. Recuerden: sean siempre veraces, no neutrales”, expresó.

El anuncio coincide con una nueva etapa para CNN, luego de que Skydance, anteriormente conocida como Paramount Skydance, completara a comienzos de octubre la adquisición de Warner Bros. Discovery por unos 110.000 millones de dólares. La operación reunió bajo un mismo grupo a CNN y CBS News, dos de las principales cadenas informativas de Estados Unidos.

La nueva estructura empresarial está encabezada por David Ellison, cuya gestión de CBS News ha generado cuestionamientos. Legisladores estadounidenses lo acusaron de orientar la cobertura informativa de esa cadena para favorecer al presidente Donald Trump, en medio de un debate sobre la independencia editorial de los medios.

David Ellison, director de la compañía de medios Skydance, en Santa Mónica, California SAM COMEN - NYTNS

En el marco de la reorganización, Mark Thompson se mantuvo al frente de CNN y Bari Weiss conservó su cargo como editora en jefe de CBS News. Ambos quedaron bajo la supervisión de Ellison y del codirector ejecutivo Ynon Kreiz.

Aunque la salida de Amanpour coincide con estos cambios, no se ha establecido una relación directa entre su decisión y la nueva conducción de la compañía. La periodista tampoco atribuyó públicamente su partida a la adquisición.

Su despedida pondrá fin a una trayectoria de más de cuatro décadas que acompañó el crecimiento de CNN como una de las principales cadenas de noticias internacionales. Durante los próximos meses, Amanpour continuará vinculada a la señal hasta completar su salida en junio de 2027.

Agencias AP y Reuters