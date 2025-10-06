El aliado megamillonario de Trump que está edificando un imperio mediático sin precedentes

WASHINGTON.- Los periodistas de CBS News tardaron en digerir la noticia: el viernes les comunicaron que la periodista de opinión Bari Weiss, férrea crítica de los medios tradicionales, se convertiría en la editora jefe de esa tradicional marca de noticias.

Dos meses antes, en la redacción de CBS News en el Midtown de Manhattan reinaba un cauto optimismo, según dos empleados que hablaron bajo condición de anonimato. El productor de cine David Ellison, hijo del multimillonario del software Larry Ellison, se presentó como CEO de Paramount Skydance, la empresa que se volvió propietaria de CBS tras una fusión de 8000 millones de dólares que incluía la promesa de nuevas inversiones.

Sin embargo, desde ese día en la sala de redacción no supieron más nada de Ellison, lo que generó inquietud en muchos empleados sobre sus planes para la cadena, según las mismas fuentes. Y en las últimas semanas esa ansiedad se acrecentó tras la filtración a los medios —antes de la confirmación interna— de la probable contratación de Weiss y de la adquisición por parte de Paramount Skydance de su publicación digital, Free Press, por 150 millones de dólares.

Ese acuerdo y el nuevo rol de Weiss son la avanzada más reciente del empeño de David Ellison por construir un imperio mediático junto a su padre Larry, el magnate de Silicon Valley. Gracias a cruciales acuerdos negociados o aprobados en los últimos meses por el presidente Donald Trump y sus subalternos, los Ellison han concentrado en sus manos una gama sin precedentes de medios, tanto tradicionales como modernos.

Larry Ellison tiene 81 años, es la segunda persona más rica del mundo, y es cofundador y presidente de la tecnológica Oracle, que tendrá una participación accionaria en la filial estadounidense de TikTok, según dos personas familiarizadas con las negociaciones. Su hijo, David Ellison, de 42 años, es el creador de éxitos de boletería como “Top Gun: Maverick” con su productora hollywoodense Skydance, que hace unos meses se fusionó con Paramount, quedándose así con el control de CBS y sus otras franquicias de televisión y cine. El acuerdo fue financiado por su padre.

La disrupción en CBS News esta semana anuncia la llegada de una vasta empresa familiar padre-hijo que abarca Hollywood, la televisión y, pronto, una parte importante de una aplicación social extremadamente popular. Lo que decidan hacer con su asombrosa riqueza y sus crecientes posesiones podría ser determinante para el futuro de los negocios y la cultura de Estados Unidos.

En un mundo mediático acostumbrado a las dinastías, los Ellison destacan por la magnitud de su riqueza y el alcance y la diversidad de la audiencia a la que ahora tienen acceso. La fortuna personal de Larry Ellison asciende a 345.000 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg: más de 30 veces el patrimonio neto de Rupert Murdoch.

Además, el acuerdo por TikTok y Free Press posiciona a los Ellison en los medios digitales, algo que siempre escapó a la familia Murdoch. Al unir la enorme audiencia de la Paramount y sus icónicas franquicias mediáticas con el enfoque centrado en entretenimiento de TikTok, los Ellison podrían forjar un nuevo modelo interdisciplinario para el negocio de los medios, según señala Anthony Palomba, profesor adjunto de la Escuela de Negocios de la Universidad de Virginia.

“El hijo se dedica a los medios y el padre es cercano a Trump y va a ser dueño de la plataforma social más adictiva que existe”, apunta Palomba. “Son personas muy inteligentes; nada de esto es casual”.

Tanto desde Oracle como desde Paramount Skydance declinaron hacer comentarios para este artículo.

Los Ellison no han manifestado intención de impulsar una agenda política desde su imperio mediático. En una carta pública tras la aprobación de la fusión, David Ellison escribió que “todo lo que hagamos se basará en la confianza y se guiará por los hechos”.

Pero la pareja padre-hijo ya ha tenido diferencias políticas: Larry Ellison es simpatizante de Trump y un importante aportante republicano, mientras que David Ellison donó casi un millón de dólares a la campaña de reelección del presidente Joe Biden.

Que David Ellison haya elegido a un periodista de opinión para tomar la batuta que en su época llevaron adelante históricos locutores como Edward R. Murrow y Walter Cronkite deja planteado el escenario para un choque cultural. No está claro cómo manejará Weiss la CBS News. The Free Press, por su parte, ha hecho campaña contra lo que denuncia como “la cultura woke” de los medios tradicionales, y tanto Weiss como los Ellison son firmes defensores de Israel, pero en su sitio web también ha criticado a Trump.

El imperio de Ellison hijo estuvo desde el comienzo bajo escrutinio intenso de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), que se ha ajustado fielmente a la visión de Trump sobre los medios.

Skydance obtuvo la aprobación para fusionarse con Paramount en julio, tras informarle a la FCC que se aseguraría de que su programación de noticias y entretenimiento refleje una “diversidad de puntos de vista” y que nombraría a un “defensor del pueblo” para gestionar cualquier queja de parcialidad por parte de CBS.

El día en que se cerró la fusión con Paramount, en agosto, los periodistas le preguntaron a David Ellison si la compañía favorecería a los conservadores y a Trump. “No quiero politizar de ninguna manera nuestra empresa”, declaró, y agregó que su objetivo es innovar y construir “la empresa de medios más tecnológica del mercado, y a eso me dedicaré por lo menos los próximos 20 años de mi vida”.

Lo que le toca por ahora es navegar en un entorno mediático donde el presidente es capaz de castigar en cualquier momento a los medios y empresas cuya cobertura de su gobierno no le caiga bien.

David Ellison nunca trabajó en la industria tecnológica, pero les ha contado a los medios que creció rodeado de los grandes pensadores de Silicon Valley, como el cofundador de Apple, Steve Jobs, íntimo amigo de su padre, y que recibió consejos profesionales de todos ellos. Tras abandonar la Universidad Pepperdine, estudió cine durante un tiempo en la Universidad del Sur de California, y durante los veranos hacía prácticas en Oracle, pero no se dedicó al sector tecnológico.

El joven Ellison fundó la productora Skydance en 2006 y tardó cuatro años en conseguir su primer éxito, “Temple de acero”, un western ganador de un Oscar. La compañía recaudó 350 millones de dólares de financiamiento, parte de los cuales provinieron de su padre, Larry Ellison, en un acuerdo para producir películas con Paramount.

Esa colaboración con su padre ha convertido a David Ellison en una figura importante de Hollywood: su empresa fue la realizadora de películas en las sagas “Star Trek” y “Misión: Imposible”, y de la esperada secuela de “Top Gun”, protagonizada por Tom Cruise, amigo personal de David, que asistió a su boda en 2011, según ABC News.

A medida que Skydance se consolidaba en la arena de Hollywood, Larry Ellison fue experimentando un giro político hacia la derecha.

Y la reestructuración de CBS News muestra que su idea es avanzar con cambios disruptivos, aunque su plan general para la cadena y para su imperio mediático en general sigue sin estar claro.

“Rupert Murdoch armó a Lachlan Murdoch, y Larry armó a su hijo David. Esa es toda una tradición en Hollywood”, apunta David Lieberman, profesor de medios en The New School. “La pregunta interesante, para mí. es si realmente tienen una estrategia, y de ser así: ¿Cuál es? Porque todavía no han articulada nada…”

