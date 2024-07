Cinco consejos para crear una oficina profesional y productiva en tu casa

Escuchar

Antes de la pandemia de COVID-19 trabajar de manera remota era común, aunque sea un par de días a la semana. Después de superar las primeras etapas del confinamiento, un gran porcentaje de los empleados trabajaban desde casa, y tal vez algunos se imaginaban con volver a la oficina en algún momento, pero esto no sucedería. Como consecuencia de esto, la mayoría de las personas acondicionaron un sector de su hogar para convertirla en una oficina.

Desde ese momento, las personas comenzaron a arreglar determinados sectores de su vivienda para poder desarrollar su labor en óptimas condiciones. Se debe de tener un sector que tenga cierto confort para realizar un buen trabajo, ya que a menudo los empleos son de tiempo completo y estar muchas horas en un lugar que no pueda tener todas las comodidades puede ser molesto.

1) Espacio para videoconferencias en tu casa

En primer lugar, una oficina en casa debe estar preparada para poder realizar videoconferencias. En el 2020 el home office se volvió algo común, y las videollamadas a través de Zoom o Google Meet eran toda una novedad. En ese momento se utilizaba mucho el filtro de fondo para otorgar una sensación de profesionalismo, pero hoy en día esto se convirtió en una de las cosas a tener en cuenta para poder crear una oficina en el hogar.

La comodidad siempre es importante a la hora de trabajar

Según recomienda U.S News, se deben considerar varios detalles a la hora de armar una oficina en casa. Elegir un lugar donde realizar una videoconferencia no es una tarea fácil, pero dentro de las posibilidades se recomienda buscar una pared sencilla con pintura sólida, o ladrillo, que no llame demasiado la atención. Además, siempre hay que tener en cuenta el entorno donde se hace la llamada, despejar y ordenar el espacio que verá detrás la otra persona es muy importante para evitar imprevistos.

2) Ten en cuenta el fondo de pantalla para videoconferencias

Preparar el fondo de pantalla teniendo en cuenta las videollamadas puede ser un detalle importante a la hora de hablar con clientes. En este caso hay dos opciones, mantener un fondo simple o tener un fondo moderno. Esto depende de lo que se quiere transmitir a ese cliente. Y un último consejo en este apartado, levantar la cámara a la altura de los ojos favorecerá a que se vea mejor tu rostro. La solución para esto es colocar un par de libros por debajo de la laptop para darle más altura a la cámara.

Una oficina en casa debe estar preparada para poder realizar videoconferencias GOOGLE MEET - GOOGLE MEET

3) Tecnología y silla ergonómica

La comodidad siempre es importante a la hora de trabajar. Las actualizaciones tecnológicas pueden ser un gran aliado a la hora de trabajar en casa. Tener ciertos elementos de oficina como unos auriculares, una cámara web, una silla para cuidar la espalda de las extensas jornadas de trabajo, es una buena opción no solo para mejorar el desempeño, sino que también para estar más cómodo.

4) Iluminación

La luz natural ayuda a mantener la energía y puede mejorar el estado de ánimo, pero una buena iluminación no es solo para intentar mantener el buen humor, sino que también es vital realizar videoconferencias. Un aro de luz podría ser una buena solución para iluminar una oficina, si es que no hay demasiada luz en el ambiente.

5) Separa el espacio de trabajo del espacio de la vida cotidiana

Separar el espacio de trabajo del espacio fuera del trabajo es una gran opción para optimizar espacios y poder desarrollarse de una mejor manera. Convertir un sector de tu casa en tu nueva oficina puede ser complicado. Si no se dispone de una habitación para convertirla en una oficina, la mejor opción es elegir un rincón del hogar que no tenga distracciones.

LA NACION