Ciudadano de EE.UU. da positivo al hantavirus (Departamento de Salud)

El Departamento de Salud de Estados Unidos indicó el domingo que uno de los 17 estadounidenses que están siendo repatriados desde el crucero afectado por un brote de hantavirus dio positivo al virus.

"Un pasajero presenta actualmente síntomas leves y otro pasajero dio positivo leve en la prueba PCR al virus Andes", dijo el Departamento de Salud en X.

Ambos pasajeros viajan en "los compartimientos de confinamiento biológico del avión" por precaución.

Los estadounidenses evacuados desde la isla española de Tenerife serán trasladados a un centro especializado en Nebraska. La persona con síntomas leves será trasladada a un segundo centro.

Se espera que aterricen en la mañana del lunes.

A su llegada, "Cada persona será sometida a una evaluación clínica y recibirá la atención y el apoyo adecuados según su condición".

Tres pasajeros del crucero MV Hondius murieron, mientras que otros se han contagiado con el virus.