Buscan trabajadores en EE.UU.: los proyectos que más contratan y dónde hay más empleo para migrantes

La industria de la construcción en Estados Unidos tuvo un incremento en puestos de trabajo en 30 estados junto al Distrito de Columbia. Diversos proyectos impulsaron la demanda laboral, que notó un importante aumento entre febrero de 2025 y el mismo mes de 2026.

¿Cuáles son los proyectos de la construcción que más contratan en EE.UU.?

Los grandes proyectos de fabricación y las centrales eléctricas fueron el sostén de la actividad en diversas regiones. Según un informe de la Asociación de Contratistas Generales de América, la construcción de centros de datos demandó mano de obra constante ante la pausa de otros planes.

Creció la demanda de empleos en el rubro de la construcción de EE.UU. Facebook/Roofer Márquense GT

Ken Simonson, economista jefe de la asociación, explicó que las condiciones climáticas produjeron una disminución en la demanda de empleos, pero esas obras lograron mantenerla en alza.

“La construcción se está ralentizando en muchas partes del país, salvo en las zonas con centros de datos, centrales eléctricas y grandes proyectos de fabricación, ya que otros propietarios están posponiendo el inicio de proyectos”, detalló Simonson. Para los migrantes interesados en el sector, esos proyectos concentran hoy la mayor parte de las contrataciones activas en el país.

Texas y Montana encabezan la creación de empleos en construcción

En el lapso mencionado, Texas fue el estado que más puestos de trabajo relacionados con la construcción añadió. Sumó un total de 24.000 empleados a sus proyectos y lidera el crecimiento nominal en el país norteamericano.

Texas y Montana encabezan la creación de empleos en construcción Unsplash

Por su parte, Montana registra el mayor aumento porcentual, con un alza del 8,8% en su fuerza laboral. También aparecen en los primeros puestos Carolina del Norte y Wisconsin, que reportan miles de nuevas vacantes en el sector y mantienen una tendencia positiva en la generación de empleo.

En contraste, California aparece como el estado que más empleos de la construcción perdió en ese año, con un total de 10.300. Lo siguieron Florida con 9100, Nueva York con 5000 y Arizona con 3200.

Cuánto ganan los trabajadores de la construcción en California

Sin embargo, en términos de pérdidas porcentuales, Alaska encabezó el listado con un 5,6% menos con respecto al período anterior. Entre enero y febrero de 2026 los niveles aumentaron en 22 estados.

En ese lapso mensual, Florida lideró la creación de empleos en construcción con 1100 puestos nuevos, seguido de Colorado, Nevada y Ohio, pese a haber registrado pérdidas en el balance anual.