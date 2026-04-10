Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 51 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 96%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 16 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 6 a 16 mph, Sur

: 6 a 16 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 96%

: 96% Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en San José, California

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 96%.

: 96%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 65%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 84%.

: 84%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 96%.