El DHS advierte: multa de US$998 diarios a migrantes que tengan orden final de deportación y no se vayan

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reiteró este jueves 23 de julio que las personas con una orden final de deportación que no abandonen Estados Unidos de manera voluntaria quedan expuestas a una multa civil de US$998 por cada día que permanezcan en el país norteamericano. La medida forma parte de la política migratoria vigente para reforzar el cumplimiento de las órdenes de remoción.

DHS modifica el proceso para imponer multas de US$998 diarios por órdenes de deportación

Según los datos difundidos por la agencia, desde el inicio de la actual administración de Donald Trump se emitieron más de 103 mil sanciones calculadas a razón de US$998 por cada día de incumplimiento, por un monto total reclamado superior a US$84.000 millones. El DHS indicó que estas sanciones se aplicaron a quienes continúan en territorio estadounidense después de recibir una resolución definitiva de expulsión.

Esta medida es parte de un esfuerzo más amplio de la administración actual para aplicar con rigor las leyes de inmigración DHS

La dependencia también señaló que el incumplimiento puede derivar en otras consecuencias como en procesos penales previstos en el Título 8 del Código de EE.UU. También puede generar prohibiciones temporales para volver a ingresar y, en determinados supuestos legales, una prohibición permanente.

El DHS recordó que un reglamento conjunto con el Departamento de Justicia modificó el procedimiento para aplicar estas sanciones. Entre los cambios figura la eliminación del plazo de notificación de 30 días antes de imponer una multa.

Con esta actualización, las autoridades pueden remitir las sanciones mediante correo ordinario y el tiempo disponible para presentar una impugnación también fue reducido. El objetivo, según el gobierno, es acelerar los procedimientos administrativos vinculados con las órdenes finales de remoción.

“Bajo la presidencia de Trump y la gestión del secretario Mullin, el DHS está trabajando más rápido que nunca para expulsar a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales de nuestro país”, señaló la subsecretaria Lauren Bis. “Nuestro mensaje a los inmigrantes indocumentados es claro: ¡Váyanse ahora! Si no lo hacen, enfrentarán las consecuencias”, agregó.

La multa de US$998 diarios se aplica específicamente a quienes no se van voluntariamente tras recibir una orden final de remoción Imagen modificada por IA de Freepik - Imagen modificada por IA de Freepik

CBP Home ofrece salida voluntaria, pasaje gratuito y condonación de multas

Como opción para evitar esas sanciones, el DHS impulsa el uso de la aplicación móvil CBP Home para gestionar una salida voluntaria. Las personas que utilicen este mecanismo pueden acceder a distintos beneficios previstos por el programa oficial.

Entre ellos figura la eliminación de las multas civiles relacionadas con la permanencia irregular o con el incumplimiento de una orden de remoción. Además, el gobierno ofrece un pasaje sin costo hacia el país de destino y un incentivo económico de US$2600 una vez confirmado el regreso.

El programa también contempla asistencia para obtener documentos de viaje y permite que la salida se organice sin una detención previa. De este modo los participantes pueden resolver asuntos personales antes de abandonar EE.UU.

Bono de US$2600 de CBP Home: requisitos y cuándo se realiza el pago

Para acceder al incentivo económico, el interesado debe registrar su intención de salir del país norteamericano mediante la aplicación CBP Home. También, deberá completar un formulario con información personal, incluida una fotografía para verificar su identidad.

El pago no se realiza mientras la persona permanece en EE.UU. El DHS indicó que el dinero se entrega únicamente después de confirmar que el beneficiario llegó al país de destino. El proceso de distribución se realiza en coordinación con el Proyecto Vuelta a Casa y el mecanismo de pago depende de la normativa vigente en cada país.

El DHS sostuvo que este sistema reduce el gasto público, ya que una salida voluntaria tiene un costo estimado de US$5100. Por su parte, una deportación ejecutada por las autoridades asciende a aproximadamente US$18.245, según la agencia.

El gobierno ofrece un bono de salida de US$2600 que se entrega una vez confirmado el regreso al país de origen Imagen compuesta

EOIR: cómo consultar una orden de deportación con el A-Number

Las personas que deseen saber si tienen una orden de deportación pueden consultar el estado de su expediente mediante los servicios de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés). Para realizar la consulta es necesario contar con el Número de Registro de Extranjero, conocido como A-Number.

La EOIR dispone de una línea telefónica automatizada (1-800-898-7180) disponible las 24 horas, en inglés y español, donde es posible conocer el estado del caso migratorio. También ofrece el Sistema Automatizado de Información de Casos (ACIS, por sus siglas en inglés), que permite realizar la consulta por internet al ingresar el A-Number y la nacionalidad.

Las autoridades aclaran que la información mostrada por ACIS tiene carácter informativo y que los documentos emitidos por los tribunales de inmigración son los únicos considerados oficiales. Si una persona tiene varios expedientes asociados al mismo número de registro, el sistema muestra únicamente el caso más reciente.