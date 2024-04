Coachella 2024: el cronograma de bandas y horarios para el primer fin de semana del 12 y 13 de abril

Escuchar

Este año, el Festival de Música y Artes de Coachella Valley se realizará en el Empire Polo Club, ubicado en Indio, California. El evento, que reúne a los artistas más sonados, está previsto del 12 al 14 de abril y del 19 al 21 de abril. Luego de meses de expectativa, ya se conoció el cronograma de presentaciones para el primer fin de semana.

Coachella es un festival popular por su diversa mezcla de géneros musicales, que van desde el rock, el pop, la música electrónica y la cumbia. Los precios de los boletos se publicaron varios meses atrás. De acuerdo con el sitio oficial, los accesos para el primer fin de semana están agotados, mientras que para el segundo todavía hay algunos disponibles.

Además de la música, Coachella es reconocido por sus diversas y coloridas obras de arte moderno Facebook Coachella

Los costos para la entrada van desde US$499 a US$599, según la fase.

Los tickets que incluyen el transporte al lugar cuestan alrededor de US$619 y US$719.

La entrada VIP tvaría entre US$1069 y US$1269, según la fase.

Para acampar durante el festival, el precio es de US$149.

Coachella 2024: line up y horarios del fin de semana

El line up de 2024 está protagonizado por reconocidos cantantes como Lana del Rey, Tyler, The Creator, Doja Cat y el regreso de la banda de la década de 1990, No Doubt, liderada por Gwen Stefani. Entre los invitados destaca un importante número de hispanos, como el argentino Bizarrap, y el mexicano Peso Pluma, además de Carin León, Young Miko, Santa Fe Klan, Kevin Kaarl, Depresión Sonora, Hermanos Gutiérrez, Ludmilla, Son Rompe Pera y Red Pears.

Las puertas se abrirán todos los días a las 13 hs. El festival cuenta con ocho escenarios: Coachella, Outdoor Theatre, Sonora, Gobi, Mojave, Sahara, Yuma y Quasar. En el primero se llevarán a cabo las presentaciones de los artistas principales.

Line up y horarios de Coachella para el viernes 12 de abril

El viernes 12 de abril, Doom Dave y Keysan serán los encargados de abrir el festival, en los escenarios Sonora y Yuma, respectivamente. Mientras que en el Coachella Stage la primera aparición, a las 15.40 hs, será la de Récord Safari, seguido de Young Miko a las 16.45; Sabrina Carpenter a las 18 hs; Lis Uzi Vert a las 19.35 hs; Peso Pluma a las 21.05 hs, y Lana del Rey cerrará el día con la presentación de las 23.20 hs. Bizarrap se presentará a las 19.45 hs en el foro Sahara.

El programa de Coachella del viernes 12 de abril de 2024 Instagram @coachella

Line up y horarios de Coachella para el sábado 13 de abril

Para el sábado 13 de abril, los primeros en presentarse serán Triste Juventud x Totem, en el escenario Sonora y Kimonos, en Yuma. En tanto que en el foro principal, Jaqck Glam abrirá a las 15.45 hs, seguido de Santa Fe Klan a las 16.45 hs; Sublime a las 18.05 hs; Blur a las 19.40 hs y No Doubt a las 21.25, una de las bandas más esperadas. Finalmente, Tyler The Creator se presentará a las 23.40 hs.

En el segundo día del primer fin de semana del festival, los últimos en subir al escenario serán Orbital a las 23.40 hs, en el foro Gobi y Dom Dolla a las 23.55 hs en Sahara.

El programa de Coachella del sábado 13 de abril de 2024 Instagram @coachella

Line up y horarios de Coachella el domingo 14 de abril

Para el tercer día del primer fin de semana de Coachella 2024, el domingo 14 de abril, los primeros en presentarse serán Argenis y Joplyn, quienes comenzarán a las 13 hs en los foros Sonora y Yuma, respectivamente. En el escenario principal se presentará Ludmilla a las 14.50 hs, seguida de YG Marley a las 16.05 hs, Carín León a las 17.25 hs; Bebé Rexha a las 18.50 hs; J Balvin a las 20.20 hs, y finalmente Doja Cat a las 22.25 hs.

Otros que cerrarán el festival el domingo son Bicep, que se presentará en el foro Mojave a las 22.40 hs; John Summit a las 22.55 en el escenario Sahara y Artbat a las 22.30 hs en el foro Yuma.

Coachella: programa del domingo 14 de abril de 2024 Instagram @coachella

El festival de Coachella, que se realizó pro primera vez en octubre de 1999, además de consentir a los miles de asistentes con la música del momento, también ofrece instalaciones de arte interactivas, comida gourmet y muchas oportunidades de aventura para todos.