Cometió un error al responder una pregunta en la cita de la visa de Estados Unidos y recibió la “peor noticia”

Una ecuatoriana relató su experiencia de cómo le quitaron la visa de Estados Unidos y alertó a todos los viajeros para que no les suceda lo mismo. Ella se trasladaba constantemente al país norteamericano con visado de turista y jamás tuvo ningún problema, pero un día en específico recibió una noticia que la dejó sin ese documento por cinco años. Sus acciones se combinaron con una respuesta que había dado en su entrevista y pasó de ser una viajera más a una extranjera sospechosa.

Todo ocurrió en febrero de 2020, según dijo en su cuenta de TikTok @lifeofnena. Se dedicaba a viajar por el mundo, pero siempre lo hacía desde EE.UU. porque le salía más barato que desde Ecuador, así que constantemente esa era su primera parada y después se trasladaba a otros países. Además, también compraba mercancía estadounidense para más tarde venderla en su país natal.

En su testimonio, esta joven destacó que casi vivía en el país norteamericano, aunque nunca se excedió en los meses de permanencia que su visa indicaba. No obstante, en uno de los viajes, los oficiales migratorios la detuvieron y le impidieron ingresar a la nación.

Le quitaron la visa por una mala respuesta que dio en su cita para tramitarla

Antes, la extranjera había pasado por el proceso que muchos atraviesan: las revisiones y múltiples entrevistas en el famoso cuarto de migraciones. Le revisaron toda la información que tenía en su celular y la cuestionaron sobre si trabajaba en Estados Unidos. Ella les dijo que en realidad solo viajaba por turismo y que se llevaba objetos estadounidenses para venderlos en Ecuador.

No le creyeron y le quitaron la visa por cinco años, a pesar de que les insistió que no era lógico que ella pudiese trabajar ahí si viajaba constantemente. Al principio, no entendió la razón y regresó desilusionada a su casa, pero después analizó nuevamente las preguntas que le habían hecho el día que tramitó el documento y se dio cuenta de un detalle: una de las respuestas podría haberlo causado todo.

La respuesta que la hizo perder la visa

La mujer consideró que todo fue a causa de que cuando le consultaron si trabajaría en territorio estadounidense, ella respondió que sí: “En una pregunta me dijeron ‘¿Si te hubieran ofrecido, lo habrías aceptado y te irías a trabajar?’, mi respuesta fue ‘Sí, si el empleo se acoplara a mi horario’... así que por el simple hecho de que yo dije que sí (me la quitaron)”.

Desde su perspectiva, todo cuadraba y el hecho de que los agentes pensaran que ella trabajaba ilegalmente tenía sustento por la respuesta que dio en su entrevista. Ante su situación, aconsejó a todos los que vayan a tramitar su visa que nunca admitan que sí trabajarían en ese país porque, aunque en ese momento les den el documento, las consecuencias pueden llegar después. Aunque hay que destacar que cada caso es distinto.

Le quitaron la visa de EE.UU. y ella creyó que fue por una mala respuesta que dio en su entrevista Unsplash

Las otras opciones por las que le quitaron la visa

Su video fue reproducido por otras personas que también tienen visa y le dijeron que quizás el rechazo había ocurrido por otras razones, no precisamente por la respuesta de su entrevista. “Es fácil: si vas a Estados Unidos y no tienes ingresos o quién te respalde los gastos, ellos sospechan que estás haciendo algo ilegal”.

Los usuarios le comentaron que, a pesar de no haber excedido un lapso de dos meses en cada ocasión que viajó, estar en EE.UU. tantas veces en un año podría resultar extraño para las autoridades: “El periodo es de tres meses anual y si te estabas quedando cada ciertos meses posiblemente pasaste el periodo de los 90 días”, le dejaron.