Comité del Senado de EE.UU. declara en desacato al exresponsable de lucha anticovid Anthony Fauci

Un comité del Senado estadounidense, controlado por los republicanos, declaró el jueves en desacato al ex máximo responsable de la lucha contra el Coronavirus, Anthony Fauci, por negarse a contestar la semana pasada a las preguntas de los miembros de la comisión.

Siguiendo el consejo de sus abogados, Fauci había invocado su derecho constitucional a guardar silencio ante las preguntas hostiles de senadores republicanos.

Este voto debería en principio ser examinado por el Senado en pleno, donde los republicanos cuentan con una estrecha mayoría.

El presidente del comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, Rand Paul, quiere sin embargo transmitir directamente al Departamento de Justicia la resolución, para que tome medidas.

Una condena por desacato ante el Congreso puede llevar a la cárcel al acusado, como ya pasó en años recientes con dos consejeros cercanos al presidente Donald Trump, Pete Navarro y Steve Bannon.

El republicano Rand Paul ha hecho de la investigación sobre los orígenes del Coronavirus el eje de buena parte de su trabajo como congresista, y la semana pasada divulgó, tras haberlo obtenido como prueba legal, el diario personal de Fauci durante los años de la pandemia.

El científico, de 85 años, fue durante décadas la gran figura de la lucha contra enfermedades infecciosas en EE.UU., y asumió la lucha contra el Coronavirus cuando estalló la pandemia en 2019, en pleno primer mandato de Trump.

Paul y un grupo de republicanos consideran que el diario personal de Fauci prueba que el científico compartía como mínimo las dudas sobre el origen del covid, que brotó oficialmente en un mercado en la ciudad china de Wuhan.

Fauci, que fue perdonado preventivamente por el presidente demócrata Joe Biden al final de su mandato, considera que Paul tiene una obsesión personal y que pretendía usar en su contra cualquier desliz, por lo que se negó a contestar más de 100 veces las preguntas en la audiencia del comité la semana pasada.

Paul persigue también a Fauci por los fondos millonarios otorgados para realizar pruebas sobre pandemias altamente peligrosas en laboratorios fuera de EE.UU., antes del Coronavirus.

Los demócratas rechazaron en bloque el voto de desacato. La votación se llevó a cabo "sin presentar un caso sólido de que exista una base jurídica para declarar al doctor Fauci en desacato", explicó el senador opositor Gary Peters.

El presidente del comité considera por su parte que Fauci puede ser condenado por el Departamento de Justicia, ya que el perdón presidencial abarca solo sus años como responsable de la lucha anticovid, no sus actos posteriores.