Steven Melchiorre, novio de la niñera argentina detenida por el ICE: “Fue un golpe durísimo, quedé totalmente devastado”

Steven Melchiorre, novio de Iliana Lick, la niñera argentina detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un control de seguridad del aeropuerto internacional de Filadelfia tras detectarse una situación migratoria irregular, relató el momento en que se enteró del arresto de su pareja. “Era Iliana llorando por teléfono y diciendo: ‘El ICE me arrestó, estoy en el centro de detención de Filadelfia’. Fue un golpe durísimo, quedé totalmente devastado”, contó. Lick, de 30 años y oriunda de Buenos Aires, permanece detenida en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en Nuevo México, mientras avanza su proceso migratorio.

Qué le dijo Steven Melchiorre a Iliana Lick horas antes del arresto

Melchiorre llevó a su pareja al aeropuerto de Filadelfia cerca de las 7 de la mañana, cuando ella viajaba con amigos hacia Kansas City para ver a la selección argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Al llegar a su casa, le envió un mensaje de texto preguntándole si había encontrado su puerta de embarque, según reconstruyó WHYY.

Como no obtuvo respuesta, le escribió una segunda vez antes de volver a dormirse: “De todos modos, te amo”. La siguiente noticia que tuvo de ella fue la llamada desde el centro de detención.

Por qué el novio de la niñera argentina asegura que la detención fue inesperada

Según el relato de Melchiorre, Lick había ingresado legalmente a Estados Unidos con una visa de viaje, esperaba obtener una visa de trabajo y tenía una solicitud pendiente para permanecer en el país. “Nunca faltó a una audiencia, nunca cometió ningún delito y nunca dejó de pagar los impuestos correspondientes. Resultó sorprendente que la arrestaran”, señaló a CBS News.

Iliana Lick fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) Instagram/@steven.melchi

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), a cargo del secretario Markwayne Mullin , señaló en un comunicado que Lick ingresó a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023 y permaneció en el país más allá del tiempo autorizado por su visa , y remarcó que una solicitud en trámite no otorga estatus legal.

, señaló en un comunicado que Lick ingresó a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023 y , y remarcó que una solicitud en trámite no otorga estatus legal. El caso se dio en un contexto de intensificación de los controles del ICE en aeropuertos: la agencia pasó de menos de 10 arrestos diarios en mayo de 2025 a entre 20 y 40 por día en los meses recientes.

Cómo la campaña de recaudación ayuda a pagar la defensa legal de Iliana Lick

Una campaña en GoFundMe impulsada por el entorno de Lick lleva recaudados cerca de 17.000 dólares para cubrir representación legal especializada en inmigración y una eventual fianza, cuyo monto todavía no fue determinado. “Los primeros días tras su detención fueron increíblemente difíciles, ya que no teníamos comunicación con ella”, señala la publicación.

Melchiorre contó en su cuenta de Instagram que conoció a Lick en febrero de 2024 en Los Ángeles y que, tras enamorarse, se mudaron juntos a Filadelfia para “construir un hogar”. “Mientras su caso migratorio sigue su curso, nosotros hacemos todo lo posible por traerla a casa”, escribió.

La campaña de recaudación para Iliana Lick

El proceso migratorio de Lick continúa abierto y podría derivar en una deportación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA, con la información publicada por Guillermo Idiart desde Estados Unidos.