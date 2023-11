escuchar

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) recibe una parte importante de su financiación gracias a las tarifas de las solicitudes y pedidos. Sin embargo, también reconoce que no todos pueden pagarlas y contempla exenciones para estos casos específicos. Uno de los formularios más solicitados es el I-765 o autorización de empleo y ciertas personas pueden tramitarlo sin costo.

En su sitio web, el Uscis ofrece los detalles adicionales con los requisitos y pasos que se deben seguir para no tener que pagar por el permiso de trabajo en EE.UU. Además, algunos solicitantes del formulario I-765 no están obligados a tener que cubrir ningun costo; por ejemplo, no se cobra por pedir la autorización inicial de empleo para los no ciudadanos que tengan el formulario I-589 pendiente (solicitud de asilo).

El proceso para la solicitud de documentos de autorización de empleo inicia con el llenado de un formulario Freepik

Para pedir la exención de tarifas del formulario I-765, hay que completar el formulario I-912, en simultáneo. “Si va a solicitar una exención, no puede presentar ningún pedido en línea. En lugar de eso, deberá presentar versiones impresas de la solicitud de exención con el formulario I-765″, indica el Uscis.

Requisitos para conseguir “gratis” la autorización de empleo

Para evitar el costo tanto del permiso de trabajo como de cualquier otro proceso migratorio, es importante cumplir con los requisitos de exención y el Uscis toma en cuenta diferentes factores, ya que evaluará toda la evidencia que el solicitante proporcione de su situación. Es decir, este debe presentar documentación de apoyo para alguna de estas circunstancias:

El solicitante, su cónyuge o jefe de familia actualmente recibe un beneficio sujeto a verificación de recursos. En este se toman en cuenta los de financiación federal, estatal o local, como el Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas y Seguridad de Ingreso Suplementario.

El ingreso del hogar es igual o inferior al 150% de las guías federales de pobreza al momento de presentar la solicitud de exención. El Uscis pedirá que se indiquen los ingresos de todos los miembros del hogar, con pruebas como declaraciones de impuestos o talonarios de sueldo de un mes.

El Uscis pedirá que se indiquen los ingresos de todos los miembros del hogar, con pruebas como declaraciones de impuestos o talonarios de sueldo de un mes. El solicitante pasa por dificultades financieras que le impiden pagar la tarifa de presentación. Se tiene que proporcionar al Uscis una descripción detallada con evidencia. Entre los ejemplos de esta se encuentran los estados bancarios, futuras de servicios públicos, contratos de alquiler, facturas médicas o pruebas de vivienda inestable.

Ciertas personas pueden solicitar una exención de tarifas en su Documento de Autorización de Empleo Unsplash

¿Cuánto cuesta el permiso de empleo en EE.UU.?

Si no se contempla ninguna exención, el costo de presentar el formulario de autorización de empleo es de US$410. Además, se debe pagar una tarifa de US$85 por servicio de datos biométricos en algunas categorías de elegibilidad.

Autorizaciones de trabajo automáticas

El Uscis indica que los peticionarios principales de visas de no inmigrante U podrán obtener la autorización de empleo como resultado de su estatus, por lo que no tienen que presentar el formulario I-765. Este mismo caso aplica para los familiares derivados. Además, no hay ninguna de estas tarifas para un formulario I-765 inicial presentado por un miembro o exmiembro del servicio militar que recibió un parole en Estados Unidos.