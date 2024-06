Pánico en un parque de diversiones de Oregón: se detiene la atracción y todos se quedan de cabeza

Escuchar

Las autoridades tuvieron que evacuar el parque de diversiones Oaks, ubicado en Portland, Oregón, luego de que la atracción llamada AtmosFEAR dejara a 28 visitantes atrapados boca abajo y a 30 metros de altura durante aproximadamente 25 minutos. Según los funcionarios del parque, el hecho ocurrió cuando la atracción tuvo una falla mecánica.

El hecho ocurrió el viernes 14 de junio pasado. En medio del caos, equipos de socorristas llegaron al lugar y lograron bajar manualmente la atracción de manera segura hasta el suelo. A partir de este incidente, el parque decidió cerrar sus puertas por el resto del día como medida precautoria y para llevar a cabo las investigaciones necesarias.

Por su parte, el Departamento de Bomberos y Rescate de Portland recibió llamadas de emergencia alrededor de las 15.05 hs, y los servicios de rescate llegaron a las 15.20 hs, con lo que lograron evacuar a los pasajeros sin mayores incidentes apenas unos minutos después. En su cuenta de X (ex Twitter) detallaron el minuto a minuto del proceso.

“Nunca he apreciado más mi vida”

Uno de los testigos, Daniel Allen, compartió su experiencia emocionalmente intensa mientras estaba atrapado en la atracción. “Lloraba, no de alegría, no de nada, solo lloraba. Estaba más feliz, estaba vivo. Creo que nunca he apreciado más mi vida. Este es realmente un momento de reconocimiento para mí”, detalló el hombre en una entrevista con KATU News. El visitante del parque, quien padece de asma y vivió todo en primera persona, describió que la posición boca abajo y el arnés apretado complicaron su respiración.

Jordan Harding fue otro de los afectados y recordó el momento previo al incidente y la incomodidad que experimentó al estar invertido durante tanto tiempo: “Toda mi cintura debajo estaba dormida. Fue tan difícil”. Además, destacó el alivio que sintió al ser rescatado por un bombero, quien lo levantó con seguridad.

Los espectadores que presenciaron el rescate compartieron sus sentimientos de alivio cuando cada uno de los pasajeros fue evacuado, sano y salvo. Este incidente puso de relieve la importancia de los protocolos de seguridad en parques de diversiones y la rápida respuesta de los equipos de emergencia para garantizar la seguridad de los visitantes.

La respuesta del Parque de diversiones Oaks tras el incidente

El parque de diversiones Oaks y las autoridades locales continuarán investigando las causas del incidente para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro. Mientras tanto, publicaron en sus redes sociales un comunicado para explicar las medidas de seguridad que tomaron y aclararon que todos los visitantes implicados en el incidente fueron dados de alta por los médicos y regresaron inmediatamente a sus casas con sus familias.

“Como procedimiento estándar, en 2023, los equipos locales de respuesta de emergencia llevaron a cabo un entrenamiento de respuesta de emergencia en el juego “AtmosFEAR”.

La implementación de ese plan de respuesta se llevó a cabo efectivamente hoy. Esta atracción ha estado en operación desde 2021 y ha funcionado sin incidentes hasta este punto, pero permanecerá cerrada hasta nuevo aviso”, explicaron.

Imagen compartida por un usuario de X que se encontraba en el parque en el momento del incidente X @hugdad503

“Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a los socorristas y a nuestro personal por tomar medidas rápidas, dando un resultado positivo hoy. También a los demás visitantes del parque que siguieron rápidamente las instrucciones de evacuación, permitiendo que los equipos de emergencia atendieran la situación. Cualquier visitante del parque cuya visita haya sido interrumpida hoy recibirá un reembolso o la oportunidad de reprogramarla”, concluyeron.

LA NACION