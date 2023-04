Como en los viejos tiempos, la costumbre que Adamari López y Toni Costa volvieron a compartir por Alaïa

escuchar

La popular conductora Adamari López y el bailarín Toni Costa demostraron que su familia está más unida que nunca, a pesar de que ya no están juntos como pareja. Durante la primera comunión de su hija Alaïa, de ocho años, se tomaron un momento para compartir una divertida coreografía en conjunto, como en los viejos tiempos.

El instante ocurrió después de la ceremonia religiosa, que se llevó a cabo en la iglesia Saint Louis de Miami. Ambos padres se colocaron detrás de su hija y se movieron al ritmo del éxito de 2006, “Rock This Party (Everybody Dance Now)”, de Bob Sinclair. Costa, quien publicó el clip en su cuenta de Instagram, fue quien empezó con los pasos. Rápidamente, se le unieron la expresentadora de Hoy día y la pequeña. “¡Disfrutamos cada fiesta de Alaïa con un baile!”, expresó el español en la descripción del posteo.

En cada festejo familiar, Toni Costa, Adamari López y su hija, Alaïa, interpretan una coreografía

Los bailes se han convertido en algo esencial para la familia de Adamari López. La última vez que se reunieron para sacar sus mejores pasos fue en el cumpleaños de su primogénita en diciembre pasado. En esa ocasión, presentaron una coreografía inspirada en la escena del baile de la serie de Netflix Merlina (2022), en la que Jenna Ortega enamoró a sus fans y que se volvió viral en TikTok.

Alaia celebró su cumpleaños número ocho con temática de la serie de Netflix Merlina

Los seguidores de Toni Costa no se hicieron esperar y rápidamente se pronunciaron en los comentarios para apoyar el momento familiar: “Nunca habrá un trío tan perfecto como el de ustedes. ¡Bendiciones!”; “Se ven bellos como familia”; “Qué hermosa relación hay entre todos”; “Qué lindos se ven. Se ve que hay mucho amor”, escribieron.

Además del video, la pareja publicó varias fotografías de la primera comunión y la fiesta de Alaïa, cuya recepción se llevó a cabo en el Hotel Biltmore en Coral Gables. Tanto madre como hija lucieron outfits de la diseñadora española Mar Segovia.

En uno de sus posteos, Costa escribió un mensaje para su hija. “Mi princesa, hoy hiciste tu primera comunión, un día único y especial, lleno de momentos inolvidables”, comenzó. “Mis ojos se llenaron de lágrimas al verte con tu luz, no puedo describir mis sentimientos cuando te vi en la iglesia. Estabas radiante, me sentí orgulloso, lleno de amor y exploté una vez más por ti. (…) Gracias Adamari López por darme el mayor regalo de mi vida y por el buen trabajo que a diario hacemos con ella y el resultado está ahí. ¡Tenemos a la hija perfecta!”, reflexionó el bailarín.

El bailarín Toni Costa dedicó un emotivo mensaje a su hija Alaïa tras su primera comunión

Hace casi dos años, la “Chaparrita de Oro” y Costa decidieron ponerle punto final a su relación amorosa. Aunque tuvieron un proceso de separación difícil, ambos continuaron con sus vidas de la mejor manera sin dejar atrás a su hija, que nació en 2015. Sobre este momento, la actriz expresó: “Era algo que tenía que pasar, sin importar la parte externa o la parte pública”, explicó en entrevista con la revista Hola!. “Evidentemente, algo no funcionaba y había que tomar una acción. No me arrepiento de la decisión que tomé, pero no quiere decir que no haya dolido tampoco. Fue un proceso difícil”, agregó en ese entonces.

