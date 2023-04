Ganaron la lotería de Powerball, pero no pudieron cobrar un dólar porque cometieron un error que no se perdonan

escuchar

Entre las loterías más populares en Estados Unidos se destacan Mega Millions y Powerball, donde los participantes pueden llevarse millones de dólares en premios. Hay quienes logran superar todos los pronósticos y resultan ganadores de los grandes pozos, pero, aun así, la fortuna no termina de sonreírles. Eso le ocurrió a dos amigos, quienes se hicieron acreedores de un millón de dólares al acertar todos los números del sorteo hace unos años, pero que no pudieron cobrar la cifra porque tiraron el billete. Los hombres culparon a la lotería de Nueva Jersey por este inconveniente, ya que, aseguraron, los funcionarios no actualizaron a tiempo los números ganadores en su página web.

Salvatore Cambria y Erick Onyango son los protagonistas de esta desafortunada historia. Según su testimonio, compraron tres boletos de Powerball en una tienda de autoservicio ubicada en los alrededores de Mahwah, Nueva Jersey, en marzo de 2013. Minutos después de que se realizara el sorteo, Onyango revisó los números ganadores en su teléfono y se los dictó a su amigo, quien confirmó que ninguno de sus billetes era ganador. “Lo arrugué, lo puse dentro de un paquete de cigarrillos vacío y lo deposité en mi bote de basura”, detalló Cambria para CBS News en ese entonces.

Los hombres leyeron los resultados anteriores y creyeron que no habían ganado nada Pixabay

No obstante, las cifras que habían leído eran las del sorteo anterior. Para cuando se dieron cuenta del error, el boleto ya estaba en un depósito de basura. A pesar de los esfuerzos que hicieron por recuperarlo, y de la demanda que interpusieron en contra de la Lotería de Nueva Jersey, no lograron cobrar su millón de dólares.

Otro boleto millonario perdido en Tennessee

Una historia similar ocurrió en Tennessee en marzo de 2021, cuando Nick Slatten, de Sparta, ganó un millón de dólares, pero al momento de ir a cobrarlo se dio cuenta de que había perdido el boleto. El hombre recordó que en cuanto supo del triunfo corrió al lugar de trabajo de su entonces novia, le informó de su suerte y se fue a hacer más recados por diversos lugares, por lo que no sabía por dónde empezar a buscarlo.

Sin embargo, esta historia tuvo un final diferente a la de los amigos de Nueva Jersey, ya que Slatten logró encontrar el billete en el suelo del estacionamiento de una tienda de autopartes, a donde había llevado a uno de sus hermanos unas horas antes. “Es un billete de un millón de dólares y alguien lo pasó por encima”, dijo para NBC News.

Con el dinero ganado, Slatten y su pareja planearon comprarse un auto y una casa nueva para vivir “sin muchas preocupaciones”.

El boleto presuntamente robado del pozo histórico del Powerball

José Rivera es otro de los que no pudieron cobrar su premio millonario debido a que, según sus declaraciones, le robaron el billete. En febrero de este año, los funcionarios de la Lotería de California dieron a conocer al ganador del premio histórico de Powerball. Se trató del hispano Edwin Castro, quien se llevó más de 2000 millones de dólares. Sin embargo, este triunfo se llenó de polémica luego de que Rivera asegurara ser el verdadero propietario del boleto.

La Lotería de California explicó que no realizaría ninguna investigación respecto al presunto robo de billetes Pixabay

El hombre denunció el presunto hurto a la Lotería de California y a la policía. Además, demandó a Castro por ser presuntamente responsable de no entregarle su dinero. No obstante, los funcionarios de la lotería emitieron un comunicado en el que explicaban que reconocían a Castro como el triunfador.

¿Se puede cobrar la lotería con el billete perdido?

De acuerdo con los lineamientos de la lotería Powerball, el boleto es la única forma de comprobar que se ha jugado el sorteo, por lo cual no se puede reclamar ningún premio sin él.

