Adamari López rompió el silencio tras su salida de Telemundo: “La empresa sabe las decisiones que toma”

A una semana de que Adamari López anunciara -con un mensaje grabado- en la transmisión de Hoy Día que había llegado a una “decisión conjunta” de retirarse de la televisora, habló por primera vez sobre el tema. La conductora aseguró que estaba agradecida por los 11 años de trabajo en Telemundo y por el apoyo recibido del público. Además, detalló qué sigue para ella después de su salida, y a qué se dedicará ahora.

En el programa de radio mexicano Todo para la mujer, la puertorriqueña afirmó que lo mejor que se había llevado de esta experiencia son las amistades, así como la conexión con sus fans: “(Me siento) contenta, porque tuve 11 años de trabajo maravillosos y solo tengo agradecimiento”. Asimismo, consideró que terminar su relación laboral con la compañía estadounidense es únicamente un proceso más en su vida: “Todo el mundo tiene talento, yo creo que la empresa sabe las decisiones que toma”.

Adamari López se convirtió en una de las conductoras más queridas en Hoy día @adamarilopez/Instagram

Sin embargo, se limitó a agradecerle a la audiencia y evitó hacer más comentarios. “Yo estoy agradecida con el público por ese apoyo tan lindo y tan grande que me han brindado ahora y durante mi carrera. Simplemente estoy tranquila y agradecida. No puedo decir más”, agregó.

¿Qué sigue para Adamari López después de Telemundo?

López detalló además que su rutina por las mañanas ahora es muy diferente, dado que ya no tiene que ir al programa todos los días. Por eso, aprovechará su tiempo libre para estar junto a su hija Alaïa y para conectar aún más con sus seguidores de Instagram.

“Saben que yo en mis redes sociales soy superactiva; me encanta hacer reels y voy a seguir poniendo cosas. También seguiré disfrutando con mi hija y este tiempo de descanso que también ella se merece. (...) Ya más adelante veré qué es lo que viene”, expresó.

Como mostró en sus redes sociales en los últimos días, López está muy comprometida con la actividad física y todas las mañanas va al gimnasio. Tras su salida de Hoy Día, también ha compartido momentos con sus seres queridos, comentó.

En sus encuentros anteriores con los medios de comunicación, la presentadora latina aseguró que no se cerraba a nada y que estaba en la espera de ver cuál era el nuevo camino que la vida tenía para ella. “A ver qué planes tiene el futuro para mí. Ojalá que también sea regresar a México, un país que me abrió las puertas y que todavía me demuestra mucho cariño”, afirmó unos días del anuncio Telemundo, luego de que fue interceptada por la prensa cuando asistió a una boda en el país azteca.

Adamari López es una de las conductoras más reconocidas de América del Norte Instagram @adamarilopez

Los negocios de Adamari López

Otro de los factores por los que López no pensaría en volver a la televisión pronto son sus otras fuentes de ingresos. Si bien ya tiene un patrimonio calculado en cinco millones de dólares, según Celebrity Net Worth, su fortuna crece cada vez más con sus múltiples negocios, como una tienda virtual de productos para el hogar, llamada A x A.

Además, la presentadora boricua editó dos libros: Viviendo (2012) y Amando (2015), donde se sinceró sobre su vida y cómo esta cambió con su diagnóstico de cáncer. Por otro lado, es embajadora de Weight Watchers, un plan comercial de pérdida de peso, donde apoya a otras personas que quieren lograr ese objetivo.

LA NACION