Cómo funcionaría en EE.UU. la prohibición a TikTok

Australia se sumó a otros países occidentales y aprobó el martes la prohibición del uso de TikTok en dispositivos gubernamentales, en una decisión que se suma a un acalorado debate. La popular aplicación de videos de propiedad china es objeto de una gran presión ante las afirmaciones y señalamientos de ser un problema para la seguridad. En Estados Unidos, el gobierno podría endurecer las medidas con una prohibición radical. ¿Qué significa esto para los usuarios? Aquí los detalles.

El gobierno del presidente Joe Biden solicitó que los propietarios chinos de TikTok, Bytedance, accedan a separarse de su participación en la plataforma. Les preocupa que China pueda usar las leyes de seguridad nacional para acceder a una gran cantidad de información personal que la aplicación recopila de sus usuarios. En caso de no venderla, podría ser prohibida en todo EE.UU.

Por su parte, TikTok no anunció planes de dejar la plataforma, pero ha intentado persuadir a los funcionarios estadounidenses. Días atrás, durante una audiencia de alto nivel en el Congreso sobre este asunto, el director ejecutivo de la aplicación, Shou Zi Chew, fue interrogado sobre los presuntos nexos de la tecnológica con el gobierno chino. En respuesta, Chew afirmó que nunca han tenido peticiones de datos de parte de esta fuente y que la empresa las rechazaría.

Por su parte, el Ministerio de Comercio chino aseguró que se opondría a cualquier decisión que supusiera la venta forzosa de TikTok.

¿De qué forma funcionaría la prohibición de TikTok?

Todavía no hay muchos detalles claros. No obstante, según Darrell M. West, investigador del Brookings Institution Center for Technology Innovation, la forma más sencilla para que el gobierno de EE.UU. imponga la prohibición sería quitando la red social de las tiendas de aplicaciones. “Si se prohíbe, no habrá más actualizaciones ni mejoras de software y, con el tiempo, será más difícil utilizarla”, comentó West en declaraciones para NBC News.

De acuerdo con Ahmed Ghappour, profesor de Derecho de la Universidad de Boston, el uso de TikTok también podría penalizarse con multas.

“Estados Unidos no suele prohibir este tipo de sitios web: sería un territorio inexplorado”, declaró por su parte a ABC News Timothy Edgar, profesor de informática de la Universidad de Brown y exfuncionario de seguridad nacional.

Si se impide a los usuarios descargar e instalar la aplicación, en algún punto quedará obsoleta. El planteamiento obtuvo el apoyo del senador demócrata Michael Bennet, quien envió una carta al director ejecutivo de Apple, Tim Cook, y al de Google, Sundar Pichai, en la que solicitó que retiraran la aplicación de sus respectivas tiendas en línea.

Por otro lado, Qi Liao, profesor de informática de la Universidad Central de Michigan, aseguró para el mismo medio que, aun así, los usuarios más ávidos podrían eludir la prohibición instalando otras aplicaciones, pero se limitaría la audiencia.

¿Qué pasaría con quienes ya tienen TikTok en sus teléfonos?

Una prohibición podría dejar intacta la aplicación en los teléfonos de los usuarios que la descargaron desde antes, según los especialistas. No obstante, Estados Unidos podría obligar también a los proveedores de internet a bloquearla.

India es uno de los países que prohibieron por completo TikTok, tras haber bloqueado diferentes aplicaciones en 2020. El Departamento de Telecomunicaciones de India ordenó a los proveedores de servicios inalámbricos y de internet que vetaran todas las que estaban en la lista.

¿Se podría usar VPN para entrar a TikTok?

Hay una posibilidad de que, si Estados Unidos bloquea por completo la aplicación, se pueda utilizar una VPN (red privada virtual) para acceder. No obstante, el gobierno podría centrarse en este acceso para que la prohibición fuera efectiva.

Otros expertos señalaron que las medidas para contener los intentos de algunos usuarios podrían no ser sostenibles debido a lo popular que es esta aplicación. “Estamos hablando de un tercio de la población de Estados Unidos que utiliza TikTok”, destacó Elly Rostoum, politóloga y profesora de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies.

