Tiene 67 años, es de EE.UU., se mudó a México y cuenta cómo es realmente estar jubilada

Una mujer estadounidense decidió emprender una aventura y cambiar por completo su estilo de vida. Se mudó de la localidad de Santa Cruz, California, al puerto turístico de Mazatlán, en el oeste de México, donde llegó a la edad jubilatoria. Ahora aprendió a disfrutar de su tiempo libre inmersa en la cultura mexicana, que le permite hacer amigos fácilmente, según comentó.

“En teoría, la jubilación parece un sueño. ¿Sin plazos de entrega? ¿Vivir cerca de la playa en un departamento con un alquiler de US$420 al mes? ¡Fantástico! Pero al principio no fue un viaje del todo placentero”, escribió Janet Blaser, como parte de un artículo publicado en CNBC MakeIt, donde compartió su historia de vida con el afán de inspirar a otros que pasan por esa etapa.

En 2006, Janet Blaser decidió dejar su vida y su familia en California para disfrutar de las playas mexicanas todos los días Janet Blaser

En 2018, al llegar el momento de dejar su trabajo en la industria editorial, la mujer de 67 años se dio cuenta de que durante toda su vida había estado tan ocupada que no había tenido tiempo para pensar cómo quería ser recordada. “Fui adoptando una mentalidad más positiva: en esta etapa de mi vida estaba bien hacer lo que quisiera, sobre todo si me aportaba alegría, relajación y satisfacción”, compartió en su testimonio.

Como parte de su transición, Blaser se tomó un año sabático, que finalmente duró 18 meses, en otro paradisiaco destino mexicano: las playas de Nayarit. Durante su descanso se dedicó a escribir su libro, Why We Left: An Anthology of American Women Expats (Por qué nos fuimos: una antología de mujeres estadounidenses expatriadas), donde recopiló una veintena de historias similares a la suya y que se mantiene entre los 10 más populares en ventas de Amazon en las categorías de viajes y biografías.

Desde México, la mujer, originaria de Nueva York, fundó una revista mensual en inglés que también es una de las más exitosas entre la comunidad de extranjeros en el estado de Sinaloa, e impulsó la organización de un mercado semanal al aire libre, donde los agricultores locales venden sus productos ecológicos.

La mujer trabaja en iniciativas sociales de la localidad y como escritora independiente Janet Blaser

“La jubilación no es un punto final”

Aunque admitió que el momento de la jubilación es un cambio duro, Blaser aseguró que sentirse productiva y conectada con otras personas es parte importante de su bienestar como jubilada. En su vida es aún más relevante tener una sensación de calma y sabiduría en cada cosa que hace.

“Todavía me despierto a las 6 de la mañana todos los días, pero en lugar de ir a la oficina, voy a surfear, desayuno con amigos o doy un paseo rápido. También hago una práctica diaria de meditación y yoga”, expresó sobre su nuevo ritmo de vida en Mazatlán, desde donde comparte los aprendizajes de su experiencia a través de su blog y algunas colaboraciones regulares con distintos medios.

Como parte de sus conclusiones, la escritora independiente aseguró: “La jubilación no es un punto final. Es una transición fundamental y puede ser una etapa de la vida solitaria. Hay mucho tiempo para reflexionar y reevaluar lo que verdaderamente importa”.

