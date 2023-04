Adoptó una perra, se fue a trabajar y al volver no pudo creer lo que encontró

escuchar

Cuando alguien adopta un perro le da la oportunidad de tener una nueva vida. Sin embargo, también abre una caja de sorpresas, ya que se desconoce el origen y el temperamento del animal. No obstante, lo que le ocurrió a una mujer estadounidense semanas atrás fue, casi, incomparable.

Después de un largo día de trabajo, la joven, @subietay, volvió a su hogar para descubrir que no tenía una perra; ahora tenía más. Luego de terminar su rutina, llegó a su casa y encontró a Halo, la perra que había adoptado dos semanas antes, recostada sobre un charco de sangre. Al principio, el terror la invadió, hasta que se acercó más y descubrió que había tenido cría. “Creí que se había peleado con mi otro perro, así que busqué por todo el departamento, hasta que encontré al cachorro”, compartió en su clip.

Una mujer adoptó a una perra sin saber que el animal estaba preñado

La mujer llamó rápidamente a uno de sus vecinos, un veterinario. “Le hicimos ultrasonidos para verificar si no había más cachorros en su vientre, pero no. También busqué por toda la casa y no había nada. Era solo un cachorro. Es un milagro”, afirmó la joven, sorprendida.

En las imágenes, dejó ver cómo su perra, de raza husky, estaba acostada sobre una cama, visiblemente cansada y con las patas aún manchadas. “Pensé que le había ocurrido un accidente, pero el departamento estaba lleno de ‘accidentes’, así que intuí que estaba en celo”, declaró. Luego se dio cuenta del recién nacido.

El video se volvió viral de inmediato y hasta el momento lleva más de 15 millones de reproducciones: “Qué gran oferta, dos por uno”; “Venía con muestra gratis de un nuevo producto”; “Obtuviste uno gratis”, escribieron otros usuarios.

En los comentarios, la gente no dudó en felicitarla por la llegada de su nuevo cachorro ni de preguntarle qué haría con él. Así, la tiktoker hizo varios videos de seguimiento para confirmar que se quedaría con la cría de Halo e incluso pidió apoyo para saber cómo llamarla.

Así lucía el pequeño cachorro @subietay/TikTok

¿Cómo ayudar a una perra a dar a luz?

De acuerdo con las recomendaciones de diferentes veterinarios, estos animales regularmente no necesitan de la ayuda humana para traer al mundo a sus cachorros. Sin embargo, algunos puntos a tomar en cuenta son:

Cuando se acerque el día, habilitar un espacio adecuado para que la perra haga su nido con tranquilidad.

Darle comida con muchos nutrientes durante el embarazo.

Revisar su temperatura corporal.

No agobiar a la perra, dejarla tranquila el mayor tiempo posible.

Según el portal especializado Experto Animal, siempre hay que estar pendientes del proceso para llamar a un especialista en caso de alguna complicación. Estos animales tienen gestaciones de unos 62 días, un retraso considerable debe consultarse con un veterinario. Asimismo, en la mayoría de los casos es habitual que los partos se desencadenen por la noche. Este hecho y lo sutiles que son las señales hacen que en más de una ocasión la gente se encuentre directamente con los cachorros ya nacidos. Por eso, los dueños deberán estar atentos de las advertencias, como si deja de comer, comienza a buscar un nido o si su mascota está inquieta.

LA NACION