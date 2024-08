Cómo incide el lugar de residencia en EE.UU. en el diagnóstico de enfermedades psiquiátricas

Recibir un diagnóstico temprano es fundamental para acceder a los últimos tratamientos médicos y atención especializada. Sin embargo, según un nuevo estudio realizado por la Universidad de Michigan y el Dartmouth College, el lugar de residencia puede afectar las posibilidades que tiene una persona de ser diagnosticado con demencia en Estados Unidos.

Tal como indica New York Post, al no existir una sola prueba que revele si un paciente padece la enfermedad o no, el proceso para diagnosticar la demencia puede ser complejo. Entre otras cosas, los médicos pueden intentarlo mediante evaluaciones cognitivas, exploraciones cerebrales y exámenes psiquiátricos, pero esto no asegura alcanzar una respuesta clara.

No obstante, recibir un diagnóstico formal es fundamental para los pacientes de cara al acceso y la cobertura del seguro de las últimas pruebas de biomarcadores, exploraciones de imágenes cerebrales y medicamentos que retardan la demencia.

Ante esto, una investigación publicada en Alzheimer’s Association señala que la posibilidad de recibir un diagnóstico de demencia en Estados Unidos depende del lugar de residencia. De esta forma, los autores sugieren que el hecho de ser diagnosticado o no está más relacionado con el acceso a la atención médica y las barreras lingüísticas y culturales que con los factores de riesgo individuales.

El estudio sobre el diagnóstico de la demencia

Según la publicación de la investigación, el equipo de la Universidad de Michigan y el Dartmouth College analizó los datos de reclamaciones de Medicare durante el período 2018-2019 con el fin de examinar la variación en el nuevo diagnóstico de Alzheimer y demencias relacionadas (ADRD) entre las 306 regiones de derivación hospitalaria en Estados Unidos.

Para lograrlo, los investigadores establecieron el número esperado de nuevos casos de ADRD en personas de 66 años o más a través de modelos estadísticos. Con esto, analizaron la variación en la intensidad del diagnóstico y consiguieron estimar la probabilidad de ser diagnosticado entre los beneficiarios de Medicare.

De esta forma, crearon un primer mapa con el porcentaje de personas en cada región que recibieron un diagnóstico formal, y otro que estima cuál debería ser ese porcentaje en función de factores de riesgo demográficos, como edad o raza, y de salud, como el consumo de alcohol, depresión, diabetes, obesidad o presión arterial alta.

En qué lugares hay más y menos posibilidades de ser diagnosticado con demencia

Según el estudio, casi siete millones de estadounidenses fueron diagnosticados con demencia, pero es probable que más millones padezcan la enfermedad a pesar de no haber recibido un diagnóstico formal. Además, el porcentaje de personas que los reciben cada año varía entre las regiones del país.

Los resultados obtenidos demostraron una discrepancia en los diagnósticos alrededor de Estados Unidos. Por ejemplo, una persona podría tener el doble de posibilidades de ser diagnosticada con demencia si viviera en Wichita Falls, Texas, que si lo hiciera en Minot, Dakota del Norte.

Además, el informe destaca que las estimaciones y los porcentajes reales en Alaska, Connecticut y el Panhandle de Texas fueron coincidentes en gran medida.

Por su parte, en el estado de Florida ocurrió todo lo contrario, ya que, mientras se estima que entre el 30% y el 40% de su población mayor a 80 años padece algún tipo de demencia, sus tasas de diagnóstico fueron inferiores. Esto también sucedió en algunas zonas de las Grandes Llanuras y el suroeste del país.

“En comparación con el promedio nacional, las personas que residen en zonas de menor intensidad tienen un 28% menos de probabilidades de ser diagnosticadas, mientras que las que residen en zonas de mayor intensidad tienen un 36% más de probabilidades de ser diagnosticadas”, afirma el comunicado de la Universidad de Michigan.

Otros hallazgos de la investigación

Las mayores disparidades se encontraron en las personas de la categoría de edad más joven de 66 a 74 años y en las personas negras e hispanas, que tienen un riesgo mucho mayor que las personas blancas de padecer Alzheimer y otras demencias, de acuerdo con CNN.

Por otro lado, si bien todos los pacientes del estudio tenían Medicare, existen diferencias entre los sistemas de salud con respecto a cuántos hospitales y especialistas aceptan el programa de seguro médico de pago por servicio del gobierno, lo que podría explicar parte de las disparidades. Además, incluso si es aceptado, esto no significa que cubrirá las pruebas necesarias para confirmar un diagnóstico sospechado.

“Para las comunidades y los sistemas de salud, esto debería ser un llamado a la acción para difundir el conocimiento y aumentar los esfuerzos para poner los servicios a disposición de las personas. Y para las personas, el mensaje es que tal vez deban defender sus derechos para obtener lo que necesitan, incluidos los controles cognitivos”, concluyó Julie Bynum, doctora en medicina y máster en salud pública.

