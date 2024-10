Cómo saber si estoy registrado para votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024

Para votar en las elecciones de Estados Unidos -este año, previstas para el 5 de noviembre-, los ciudadanos deben estar registrados. Los plazos y los requisitos varían según el estado. En Florida, por ejemplo, las leyes establecen que el registro electoral se debe cerrar 29 días antes de la elección. Esto significa que las personas que no hayan registrado o corregido sus datos hasta el 7 de octubre deberán esperar a las próximas elecciones para ejercer su derecho al voto.

En cada estado hay una página web específica dónde se puede consultar el estado actual del registro electoral de las personas, y el gobierno federal ha dispuesto también una web para controlar esos datos en línea. Ingresando a ¿Puedo votar?, y seleccionando “estado de registro de votante” se puede tener certeza sobre si se está inscripto y si los datos son correctos. Al entrar a la web, se debe elegir el estado en que se reside y la página redireccionará al registro de electores que corresponda para verificarlo.

Las personas que se encuentren registradas no deben realizar ningún trámite y aquellas que no lo están o encuentran inconsistencias en sus datos, como ya se encuentran fuera del plazo general de 30 días estipulado para realizar ambos trámites, solo podrán inscribirse o modificarlos si son residentes de aquellos estados que estipulan plazos más amplios.

Según el Pew Research Center, aproximadamente 34.5 millones de hispanos podrán votar en las elecciones de medio término en Estados Unidos Pew Research Center

Al respecto, desde NCSL detallan que en muchos estados el plazo se ha ampliado y otros han implementado la posibilidad de registrarse hasta el mismo día del comicio. Algunos ejemplos son:

Washington D.C: hasta el 28 de octubre

hasta el 28 de octubre Montana : el registro continuará abierto hasta el día de la elección, aunque no el regular. En Inscríbase para votar en Montana se puede acceder a información completa sobre plazos y requisitos.

: el registro continuará abierto hasta el día de la elección, aunque no el regular. En Inscríbase para votar en Montana se puede acceder a información completa sobre plazos y requisitos. Idaho : hasta el 11 de octubre

: hasta el 11 de octubre Wyoming : hasta 21 de octubre

: hasta 21 de octubre Utah : hasta el 25 de octubre

: hasta el 25 de octubre California : hasta el 21 de octubre

: hasta el 21 de octubre Colorado : hasta el 5 de noviembre

: hasta el 5 de noviembre Minnesota : hasta el 15 de octubre

: hasta el 15 de octubre Iowa : hasta el 21 de octubre

: hasta el 21 de octubre Wisconsin : hasta el 16 de octubre

: hasta el 16 de octubre Michigan : hasta el 21 de octubre

: hasta el 21 de octubre Illinois : hasta el 20 de octubre

: hasta el 20 de octubre Maine : hasta el 15 de octubre

: hasta el 15 de octubre Vermont : hasta el 5 de noviembre

: hasta el 5 de noviembre Connecticut : hasta el 18 de octubre

: hasta el 18 de octubre Columbia : hasta el 15 de octubre

: hasta el 15 de octubre Virginia : hasta el 15 de octubre

: hasta el 15 de octubre Carolina del Norte : hasta el 11 de octubre

: hasta el 11 de octubre Maryland : hasta el 15 de octubre

: hasta el 15 de octubre Hawaii : hasta el día de los comicios, 5 de noviembre

: hasta el día de los comicios, 5 de noviembre Nueva York : hasta el 26 de octubre

: hasta el 26 de octubre Pensilvania : hasta el 21 de octubre

: hasta el 21 de octubre Massachusetts: hasta 26 de octubre

En estos estados, aunque los plazos son más amplios, es preciso respetar la fecha de cierre de cada registro, Por ejemplo, en IIllinois, el sistema de registro de votantes en línea cierra a las 23.59 hs del domingo 20 de octubre de 2024, mientras que los neoyorquinos pueden realizar el trámite por correo, en línea o en persona a más tardar hasta el sábado 26 de octubre de 2024.

En California, el registro en línea o por correo postal con matasellos se deberá realizar antes del 21 de octubre de 2024, después de ese plazo, las personas pueden registrarse de forma condicional para emitir un voto provisional, pero deben visitar para esto la oficina electoral de su condado. Esta opción de registrarse de manera presencial luego de que el registro en línea se ha cerrado es usual en la mayor parte de los estados antes consignados y en cada web está expresamente detallado.

Votantes inactivos

Desde el gobierno federal plantean que ver el estado del registro electoral es muy importante no solo porque permite evitar desagradables sorpresas el día de los comicios, sino también para colaborar en la tarea que realizan los estados para mantener sus listas de registro de votantes precisas y actualizadas.

Quienes encuentren que su registro está calificado como inactivo tendrán que seguir los pasos que en cada caso les consignan para poder votar. De no cumplir ese trámite la mayoría de las veces se les permitirá hacerlo pero con una boleta provisional.

Para la realización de esa tarea en la etapa preelectoral, los estados eliminan los registros de votantes que ya no son residentes, y también marcan algunos registros como inactivos. Esta última circunstancia suele darse, según explican, en el caso de que las personas no hayan votado en las últimas dos elecciones generales federales, o no respondan a las tarjetas postales o cartas de los funcionarios electorales.

Quienes encuentren que su registro está calificado como inactivo tendrán que seguir los pasos que en cada caso les consignan en la web del Registro Electoral de su estado de residencia para poder votar el 5 de noviembre. De no cumplir con ese trámite, la mayoría de las veces se les permitirá votar igual, pero con una boleta provisional.

LA NACION