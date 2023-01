Cómo será la transmisión del Super Bowl 2023 y por qué promete ser histórica

escuchar

La edición LVII del Super Bowl 2023 está por llegar y el mítico trofeo Vince Lombardi pasará a nuevas manos. Los amantes del deporte y el espectáculo esperan un gran show que promete ser histórico, mientras se deciden los equipos finalistas de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés). Con grandes estrellas en un mismo lugar y un concierto de medio tiempo que ha sido un símbolo por muchos años, se trata de uno de los eventos más importantes de Estados Unidos.

De acuerdo con la liga, el partido es sintonizado por más de 208 millones de espectadores. Este año, las expectativas de una gran final, así como por fiesta musical, no son la excepción. Por lo tanto, a continuación lo más destacado sobre el Super Bowl de 2023.

¿Cuándo y dónde es el Super Bowl 2023?

El Super Bowl 2023 se realizará en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona @StateFarmStdm/Twitter

El partido definitivo de la NFL se jugará el domingo 12 de febrero del 2023 en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. Se trata del cuarto Super Bowl que se realizará en Phoenix. Las instalaciones, que tiene capacidad para 63.400 aficionados, se ubican al oeste de la ciudad.

¿Quiénes jugarán en el Super Bowl 2023?

Los equipos que se enfrentarán en la final del Super Bowl aún están por definirse. La primera jornada de los playoffs se celebró el pasado sábado 21 de enero con los partidos de Kansas City Chiefs vs. Jacksonville Jaguars y Philadelphia Eagles vs. New York Giants. Asimismo, continuó el domingo 22 cuando jugaron Buffalo Bills vs. Cincinnati Bengals y San Francisco 49ers vs. Dallas Cowboys.

Los próximos partidos de fútbol americano serán el domingo 29 de enero con el enfrentamiento de los siguientes equipos:

El ganador de cada uno de los encuentros anteriores clasificará como finalista para el último partido del campeonato de la NFL.

La final del Super Bowl 2023 todavía está por definirse @NFL/Twitter

¿Quién estará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2023?

Como es tradición, cada año se elige un artista -o varios- para ofrecer un espectáculo durante el medio tiempo del Super Bowl. Este año, la encargada de ofrecer el icónico concierto de 15 minutos será la cantante y empresaria Rihanna. La noticia sorprendió a los millones de fans de la creadora de la marca Fenty Beauty, ya que había estado alejada de los escenarios.

La famosa y multipremiada intérprete de “Umbrella” se unirá a las grandes estrellas que han pisado los últimos años los escenarios del medio tiempo del Super Bowl, como Michael Jackson (1993); U2 (2002); Prince (2007); Katy Perry (2015); Coldplay (2016); Lady Gaga (2017); Shakira y Jennifer Lopez (2019) y The Weeknd (2021), entre otros.

Rihanna está preparando su show para el medio tiempo del Super Bowl 2023

De acuerdo con TMZ, Rihanna elegirá a sus artistas invitados de una lista de 50 nombres posibles. Cabe recordar que la cantante de “Diamonds” ha colaborado con grandes artistas como Kanye West, Paul McCartney, Calvin Harris y Eminem.

Sin embargo, el sitio vegasinsider.com realizó una encuesta en Estados Unidos para conocer cuáles artistas esperaban los fans para este año y según los resultados, Britney Spears, Eminem y A$AP Rocky -este último actual pareja de la cantante originaria de Barbados- serían los famosos más deseados para el show del medio tiempo.

¿Dónde ver el Super Bowl 2023?

El Super Bowl 2023, que comenzará a las 18.30 hs ET, se podrá disfrutar en Estados Unidos a través de la cadena televisiva Fox. Asimismo, también se puede seguir en Hulu, Fubo TV y YouTube TV.

En Latinoamérica, ESPN, Fox Sports y TUDN cuentan con los derechos de transmisión. Además, se podrá seguir por NFL Game Pass, el servicio de streaming oficial de la liga de fútbol americano.

