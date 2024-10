El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 21 de octubre

Si bien no es una de las figuras más históricas del campo de la astrología, pocas tienen tantos fanáticos como Nana Calistar, quien gracias a sus predicciones y rituales logró ganarse el cariño de millones de seguidores que se mantienen expectantes de su futuro. Hoy, en sus redes sociales, la vidente compartió qué le esperará a cada signo de cara a este lunes 21 de octubre.

ARIES

Cuida tu autoestima y no permitas que nadie te quite las ganas de avanzar. Busca personas con tus mismas aspiraciones para fortalecer tus proyectos. Evita preocuparte por el pasado y disfruta el presente. Si reaparecen amores antiguos, considera si realmente te conviene darles entrada.

TAURO

En momentos de soledad, recuerda valorar a las personas que te rodean y expresarles tu cariño. Cada tropiezo es una oportunidad para mejorar y corregir defectos. Un amor intenso podría llegar pronto; aunque habrá momentos difíciles, los instantes felices valdrán la pena.

GÉMINIS

Sé cauteloso al confiar en quienes se acercan a ti, ya que algunos podrían buscar beneficios personales. Inicias nuevos ciclos y cambios que traerán sorpresas agradables. Un amor que se alejó recientemente podría regresar. Define tus objetivos y no niegues la posibilidad del amor.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, lunes 21 de octubre Unsplash

CÁNCER

Existe la posibilidad de un viaje o salida esta semana. Ten precaución al abrir tu corazón para evitar errores. Podrías reencontrarte con una amistad o expareja y notar cómo la vida les ha enseñado lecciones. Aprovecha las oportunidades, ya que tienen fecha de caducidad.

LEO

Cuida tu salud para evitar infecciones estomacales o de garganta. No te compares con otros; cada quien recorre su propio camino. Mejorarán tus finanzas, pero ahorra para prevenir dificultades futuras. Un amor del pasado podría regresar; considera si es conveniente retomar esa relación.

VIRGO

Ten cuidado con amistades conflictivas que podrían meterte en problemas. La vida te presentará una prueba para valorar más a tus seres queridos. Si algo no sale como esperas, mantén la constancia para lograr tus metas.

Las estrellas de Nana Calistar muestran el camino de los signos zodiacales La Opini

LIBRA

Si tu pareja muestra cambios en su actitud, evalúa si vale la pena continuar. A veces, lo que se extraña de una relación pasada no es el amor en sí. Conocerás a alguien a través de redes sociales que te ayudará en algún aspecto de tu vida. Cuida tu salud, descansa y duerme lo necesario.

ESCORPIO

Una amistad demostrará su aprecio con un gesto que te hará sonreír. Tu familia es fundamental, pero no descuides tus proyectos personales. Podrían surgir nuevas experiencias amorosas y un viaje agradable.

SAGITARIO

Tu carácter fuerte te permitirá expresar tus sentimientos sin temor. Aunque la vida no siempre es justa, lucha por tus intereses. No te cierres al amor; permítete sentir y entregarte nuevamente. Toma las cosas con calma en los negocios para evitar errores.

Los horóscopos de Nana Calistar para este lunes 21 de octubre Pixabay

CAPRICORNIO

Recibirás un mensaje de alguien importante que desea verte pronto. No te dejes vencer; tienes el poder de lograr tus objetivos. Cuidado con una amistad que busca obtener información. A veces, tu carácter puede herir a otros; sé consciente de ello. No es momento de bajar la guardia en el amor, pero tampoco te entregues más de lo necesario.

ACUARIO

No te preocupes por cosas que aún no suceden. Antes de dar consejos, asegúrate de aplicarlos en tu vida. Podrías sentir tristeza al recordar a alguien que ya no está contigo; sigue adelante sin aferrarte al pasado.

PISCIS

Podrían surgir trámites o cambios relacionados con tus pertenencias personales. Un cambio de imagen te ayudará a renovarte y atraer nuevas oportunidades en amor y trabajo. No te quedes anclado en el pasado; invierte en ti para sentirte mejor.

LA NACION