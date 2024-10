Una ciudad que es famosa por su sándwich es la más barata de Estados Unidos para comprar una casa

La crisis de viviendas asequibles se posiciona como una de las mayores problemáticas a enfrentar en Estados Unidos. La poca oferta y los precios elevados dificultan que algunas personas puedan comprar o incluso alquilar una casa en las ciudades más conocidas del país norteamericano. En ese contexto, la revista financiera Forbes publicó una reciente lista con las mejores para comprar una propiedad asequible este año. Un lugar de Pensilvania obtuvo el primer puesto.

Se trata de Pittsburgh, una ciudad ubicada en el oeste del estado y reconocida entre los estadounidenses por su famoso sandwich ‘Primanti’ y su legendario equipo de fútbol americano, los Pittsburgh Steelers. En su extensa lista de atracciones se suma la asequibilidad de sus propiedades, con un precio medio de 236 mil dólares y un gasto por parte de los propietarios del 14,08% del ingreso familiar medio en la vivienda.

La revista Forbes la calificó como una de las ciudades más asequibles, con un porcentaje mínimo de gastos generales para sus propietarios Pexels

Para la clasificación, Forbes Advisor comparó cien grandes ciudades de EE. UU. con los datos disponibles sobre métricas relevantes como la asequibilidad, el inventario y el estilo de vida. De esta forma, destacó los cinco mejores lugares para comprar una propiedad.

Pittsburgh: por qué es una ciudad repleta de oportunidades

De acuerdo con el análisis, esta ciudad de Pensilvania obtuvo una puntuación 100/100 sobre los rangos generales y ocupó el puesto número 19 por tener los precios de viviendas más bajos a nivel nacional. Eso no es todo, también obtuvo la segunda clasificación más baja sobre los gastos de los propietarios en porcentaje a sus ingresos.

La revista destacó cuestiones como el inventario de viviendas, donde la metrópoli ocupó el quinto lugar de ventas por cada 100 mil hogares, así como su excelente sistema educativo, posicionándose también en el quinto puesto en cuanto a la calidad. “La próspera escena artística y cultural de la ciudad, los restaurantes y las actividades al aire libre, como andar en bicicleta, hacer kayak y hacer picnics en el histórico Point State Park, ofrecen algo para todos los gustos”, concluyeron los creadores del ranking.

La ciudad logró destacarse en este último tiempo por ser una propuesta atractiva para sus visitantes. Además de ser famosa por su industria siderúrgica y sus puentes, ofrece una gran escena artística, con museos y galerías de arte reconocidos, inmensos espacios verdes y una experiencia gastronómica inigualable, con su famoso sandwich de pan italiano relleno con ensalada de col, queso provolone, carne y papas a la francesa.

La ciudad también se destaca por sus amplios espacios verdes, ideales para reconectar con la naturaleza Facebook (City of Pittsburgh)

De hecho, esta no es la primera vez que el área obtiene un gran puntaje. U.S. News and World Report colocó a Pittsburgh en el primer puesto como la mejor ciudad de Pensilvania, con un puntaje de valor y calidad de vida de 6,9 y uno general de 6,5. También obtuvo el puesto 36 entre los mejores lugares para vivir y el décimo en los mejores sitios para retirarse.

La ciudad del acero también ocupo el primer puesto en otro ranking internacional como la mejor ciudad de Pensilvania Pexels

Otras ciudades que son las mejores para comprar una casa

Si bien esta ciudad de Pensilvania se posicionó en el primer lugar con un excelente puntaje, convirtiéndose en una gran propuesta para los jóvenes y adultos que desean experimentar el “sueño americano”, Forbes destacó otras cuatro ciudades que obtuvieron grandes resultados. Entre ellas se encuentran:

Fort Wayne, en Indiana, con una puntuación de 88,9/10

Buffalo, en Nueva York, 87,88/100

Huntsville, en Alabama, 83,30/100

Ciudad de Oklahoma, 76,89/100

LA NACION