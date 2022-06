Compró carteras en Shein y descubrió una desconcertante frase que generó un debate: “Es un mensaje de auxilio”

El video de una joven que compartió su pedido de la popular tienda de ropa china Shein sorprendió a los usuarios y causó una ola de reacciones. El debate llegó a tal grado que la comunidad virtual le pidió que dejara de comprar, por la presunta explotación de niños. “Busca traductor por foto, tal vez dice algo pidiendo ayuda y lo metió en la cartera a propósito”, fue uno de los comentarios. Fran Pinto eligió dos carteras en Shein sin imaginar lo que encontraría cuando llegaría su paquete.

Todo inició cuando compartió en su cuenta de TikTok (lilaki.ki), un clip en el que explica que le llegó una bolsa verde y una negra. “Venía esto dentro de la cartera y es una tarea china. Está hasta el nombre del chino ahí. Brutal”, se escucha que dice la mujer al descubrir el desconcertante mensaje.

Una tiktoker encontró un extraño mensaje en su pedido de Shein

Apenas unos segundos fueron suficientes para despertar a los usuarios: fueron más de 1500 comentarios y 270.000 me gusta en la grabación y las opiniones estaban divididas, ya que recientemente se viralizó un video en el que una clienta de la tienda mostró que en la etiqueta de una prenda decía “Help me”, lo que motivó a otras personas a compartir sus casos similares.

El video de la joven que mostró el mensaje de "Help me" en su ropa de Shein

Los usuarios llenaron esta nueva publicación de mensajes: “Se sabe que Shein utiliza mano de obra infantil, al igual que la mayoría de las tiendas como Zara o Forever 21″, escribió una persona, en tanto que otras dijeron: “Es un mensaje de auxilio”. “Se le quedó ahí porque ese niño estudia mientras trabaja”. “Eso es porque explotan a los niños”. “Reacciona y deja de comprar en Shein”.

Aunque también hubo otro costado: los que bromearon y creyeron que la tarea en la cartera no tenía un significado importante. “¿Soy la única que pensé que usaron el papel para darle más relleno a las bolsas? Yo he utilizado papel mío para envíos”.

Incluso, algunos tiktokeros iniciaron las bromas: “El alumno llegando con su maestra: no me lo va a creer”. Otro dijo. “Se sacó un rojo en la prueba y lo envió como papel para que no lo pillaran”.

Shein responde a supuestos mensajes de auxilio en sus etiquetas

Luego de que el primer llamado de auxilio en las etiquetas se volviera viral, la marca dio su versión en redes sociales por las frases como “Ayúdame” o “me duelen los dientes”.

“Recientemente, se han publicado varios videos en TikTok que contienen información engañosa y falsa sobre Shein. Queremos dejar muy claro que nos tomamos muy en serio los asuntos relacionados con la cadena de suministro. Nuestro Código de Conducta es estricto y prohíbe a los proveedores el uso de trabajo infantil, forzado o explotación laboral y no toleramos su incumplimiento. No toleramos ningún tipo de comportamiento que no respete lo ético y lo lícito”, compartieron desde su cuenta de TikTok en México.

Shein México responde por misteriosas etiquetas: "Ayúdame"

No obstante, muchos usuarios creen que la compañía, al igual que otras dedicadas a la moda fast fashion, recurren a la explotación laboral. De acuerdo con El País, Shein tendría 300 empresas satélite que trabajan solo para la marca y se coloca por encima de las preferencias de los consumidores, que dejan atrás al otro líder, el grupo Inditex.

En abril, el grupo chino fue valorado en una ronda de financiación en 100.000 millones de dólares, más que la suma de Inditex y H&M, según fuentes del mercado citadas por The Wall Street Journal.

La empresa, que vende ropa en internet a precios bajos en 150 países, aseguró su puesto como la tercera start-up más valorada del mundo.