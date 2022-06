El ritual de una abuela para recordar a su esposo que murió hace 18 años: “La prueba de que el amor existe”

“Hasta que la muerte los separe”, es la frase que pronuncian las parejas en al altar, pero para quienes se aman de verdad, queda corta. Una joven compartió en su cuenta de TikTok una historia que hará que hasta el más escéptico vuelva a creer en el amor. “Mi abuela va a ver a mi abuelo desde hace 18 años al mismo sitio”, se leía en la descripción del video de luu_sia, que acumula millones de reacciones de quienes están conmovidos por cómo la emoción de esta mujer trasciende a la muerte.

“¿Qué haces aquí?”, pregunta la joven desde el coche al ver a su abuela Esther en la calle, quien con una cara de ternura y emoción solo sonríe. “Vengo siempre y cuando mamá viene a buscarme estoy aquí siempre”.

Amor incondicional: Su abuela le lleva flores a su esposo que falleció hace años

Luego, la mujer se sube el auto, con unas flores blancas en las manos. “¿Y estás flores, para dónde las llevas?, le pregunta su nieta. La abuelita en realidad iba a ver a su amor incondicional.

“Ni un cielo los separa”, escribió la tiktoker arriba de la grabación. La historia de amor se viralizó en redes sociales y emocionó a los usuarios. “Gracias por dejarnos conocer la hermosura que es tu abue”, escribió una persona. “No estoy llorando”, “que sea eterna”, “es la prueba verdadera que el amor existe”, pusieron otros.

Algunos más se animaron a compartir sus historias. “Mis abuelitos paternos se amaban un montón, yo casi no creo en el amor, pero en ellos sí. Mi abuelo murió y no hay día que mi abue no lo recuerde”, comentó alguien.

Lucía compartió un segundo video en el que se ve cómo su “yaya”, como ella le dice, recoge flores para llevárselas a su abuelo. “Todos los días lo hace”, explica mientras la mujer cuenta que está orgullosa de las rosas que brotaron por la noche: “Vine por las flores, me voy al cementerio”. Es ella quien cuida todas las que le lleva a su difunto esposo y amor de su vida, para que sean de su jardín.

Todos los días le lleva flores a su esposo fallecido

El amor de los abuelos se viraliza en TikTok

El éxito de la historia fue tan grande que Lucía le hizo una cuenta de Instagram para que la mujer pudiera compartir su historia de amor. En la imagen principal, aparece sonriente y ya acumula 772 seguidores. “9 nietos y esperando los bisnietos”, dice su descripción.

No es el único video que esta tiktoker tiene con su abuela, son varios los que han logrado conmover a los usuarios por su cercanía y complicidad. Esther aparece como una persona muy feliz.

Como hacen muchos abuelitos, en una ocasión, la captaron dándole dinero a su nieta, quien, aunque decía que no, tenía que enfrentar la insistencia. “Tengo mucho”, pronunciaba Esther para convencerla. En otra grabación, se emocionaba al ver a la joven mientras conducía un programa en la televisión.

La abuelita y su nieta se volvieron virales TIKTOK

Y así, esta historia de amor hizo que más de uno volviera a tener fe en que puede ser eterno, pero también demostró otro tipo de relación: la de los nietos con los abuelos, que es una de las más profundas, como la de Esther y Lucía.

Aunque todavía no ha compartido su historia, en su perfil de Instagram, @layayanuncafalla, la joven prometió que pronto mostrará cómo sus abuelos se conocieron, luego de que los comentarios se llenaron de peticiones. Todavía habrá más por conocer.