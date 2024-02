escuchar

Un apasionado coleccionista y admirador de Donald Trump disfruta de un momento de fama tras pagar 9000 dólares por un par de las nuevas zapatillas doradas de la línea del expresidente. La serie limitada se agotó dos horas después de su lanzamiento. Sin embargo, lo que realmente sorprendió al hombre fue un increíble mensaje que llegó con su pedido.

Cuando el empresario y político republicano dio a conocer el lanzamiento de las llamadas Never Surrender high-tops a inicios de esta semana, Roman Sharf, fundador y CEO de Luxury Bazaar, una empresa que comercializa de relojes de lujo, no dudó en adquirirlas. No solo estaba dispuesto a pagar los US$399 que cuesta un par, sino que participó en una subasta para llevarse el único calzado que estaba autografiado por el expresidente de Estados Unidos.

Con un ofrecimiento de US$9000, Sharf resultó ganador de la puja realizada en el marco de la Sneaker Con de Filadelfia, donde el propio Trump hizo la revelación de sus primeras zapatillas oficiales de color dorado. Además de conseguir el codiciado paquete, lo que más le sorprendió es que su compra incluía una invitación personal de Trump para visitarlo en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

Las zapatillas oficiales de Trump están adornadas con detalles de la bandera estadounidense en la parte de atrás y llevan una “T” en los costados, pese al entusiasmo generado, se explicó que solo se lanzó una serie limitada de 1000 pares que ya se agotaron, según el sitio web que las vende. “He querido hacer esto desde hace mucho tiempo”, dijo el expresidente mientras subía al escenario en Filadelfia para anunciar el producto.

El ganador de la subasta y su hijo pudieron conocer personalmente a Donald Trump en su residencia de Palm Beach, Florida @romansharf / Instagram

“Es mi político favorito”

Justo mientras se dirigía a la residencia del expresidente, Roman Sharf sostuvo una conversación con el presentador de televisión Piers Morgan, donde compartió su emoción por el encuentro. “Le voy a decir que estoy agradecido por la oportunidad de conocer a quién es mi político favorito, además es un gran hombre de negocios y principalmente es el más grande patriota de este país”, relató el entusiasmado sujeto en la videollamada.

El poseedor de las zapatillas autografiadas por Trump también compartió su asombro por las críticas por su alocada compra. “No pensé que internet y los medios iban a vomitar sobre un sneakerhead (fan de las zapatillas) comprando un par de zapatillas”, pero afirmó que se siente contento e incluso reveló que ya le habían ofrecido US$20.000 por ellas, el doble de lo que pagó.

Según sus propias palabras, la controversia en torno a su adquisición es una muestra de la profunda división que existe en la sociedad de EE.UU. sobre cuestiones políticas. Sin embargo, más allá de la polémica, el empresario resalta su pasión por las zapatillas que lo ha llevado a tener una experiencia única y memorable, además de sentirse poseedor de un objeto de colección.

A pesar del entusiasmo mientras se dirigía al encuentro con el expresidente, Roman Sharf admitió que no pudo usar las zapatillas para la ocasión debido a que no eran de su talla, pero, aun así, las llevaba en la caja. “Son muy, muy (del estilo de) Donald Trump”, dijo al tiempo que las mostraba a la cámara.