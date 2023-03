Compró un minicerdo para criarlo, pero cuando creció quedó espantada

escuchar

Desde hace algún tiempo -basta con seguir las redes sociales para advertirlo- se puso de moda tener un minicerdo como mascota. Aunque podría no ser la imagen convencional de un animal doméstico, sobre todo entre quienes son amantes de los perros y gatos, se han ganado un lugar en el gusto algunos. Ese fue el caso de una mujer que se compró un mini pig pero cosas no salieron como esperaba.

La usuaria @veronicaxo2 contó su historia a través de TikTok. En un video detalló cómo la habían estafado cuando le vendieron el minicerdo, ya que con el paso del tiempo este creció de manera exponencial. “Era pequeño, pero entonces...”, fue la descripción que utilizó en su clip.

En las imágenes, primero apareció el animal, del tamaño cercano a la palma de su mano, pero con el correr del tiempo creció más que un perro. La tiktoker incluyó en su posteo algunas fotografías de cómo su cerdo y sus otras mascotas, dos canes, conviven e incluso hacen los mismos sonidos. “También ladra... Ladra como un perro”, especificó. En una de las instantáneas usó casi todo su cuerpo para poder abrazar al animal.

A pesar de que el video fue publicado en 2020, recientemente empezó a tomar mayor fuerza. Hasta el momento acumula poco más de 600 mil reproducciones y miles de comentarios de personas impresionadas. Algunos usuarios quedaron atónitos al saber que el cerdito tenía una habilidad especial.

Mientras tanto, otros le dijeron a la joven una realidad de la que aparentemente no estaba enterada: “El nombre ‘minicerdo’ es solo para marketing”; “No existe tal cosa como un minicerdo, todos van a crecer”; “Estoy tan contenta de no estar loca. Le decía a la gente todo el tiempo que mi cerdo ladraba y no me creían”, escribieron otros usuarios.

Los cuidados al tener un cerdo como mascota

Tener un cerdo en casa requiere de un gran cuidado, según el portal especializado Infocerdos. Dentro de lo más importante que se debe tener en cuenta es su alimentación, su higiene y hasta su actividad física. A continuación, todas las precauciones que estos animales necesitan:

Comida . No solo tienen un gran apetito, sino que no comen cualquier cosa. Además, se les deben dar porciones pequeñas, para evitar el sobrepeso.

. No solo tienen un gran apetito, sino que no comen cualquier cosa. Además, se les deben dar porciones pequeñas, para evitar el sobrepeso. Higiene . Los cerdos pueden llegar a ser de los animales más limpios, siempre y cuando se les enseñen buenos hábitos. Por otro lado, si se les asea regularmente, no desprenderán mal olor.

. Los cerdos pueden llegar a ser de los animales más limpios, siempre y cuando se les enseñen buenos hábitos. Por otro lado, si se les asea regularmente, no desprenderán mal olor. Ejercicio. Lo mejor para los cerdos es mantenerlos siempre en movimiento para controlar su peso y evitar enfermedades o muertes prematuras.

Por otro lado, los expertos del Centro de Investigación Experimental Biomédica Aplicada aseguran que no existe un modelo de cerdos miniatura. Si bien hay algunas razas que crecen menos de lo convencional, como los vietnamitas, cuando crecen alcanzan un tamaño considerable, tal como ocurrió con el animal de la usuaria de TikTok.

