Un perro salvó a la bebé de la familia de un incendio: su mamá dijo que “volvió corriendo a la casa a sacarla”

Una familia que reside en Detroit, Michigan, vivió uno de los peores momentos de su vida cuando la parte superior de su dúplex se incendió el 21 de febrero pasado. Las llamas eran muy altas, lo que provocó que perdieran todas sus pertenencias. Sin embargo, la situación más crítica ocurrió cuando una de sus hijas menores se quedó atrapada dentro de la vivienda. Afortunadamente, su perro entró para localizarla y escoltó a los bomberos hasta donde estaba.

La pesadilla comenzó cuando dos niños vecinos jugaban con un encendedor y terminaron por provocar el aparatoso incendio. La casa más afectada fue la de los Kelly, ubicada en Beniteau Street, en el East Side de Detroit. En ese momento, dos de las hijas y su tío estaban en propiedad. La mayor, identificada como Zoey, y el hombre lograron salir y ponerse a salvo. La más pequeña, Chantal, no corrió con la misma suerte, por lo que la mascota familiar realizó toda una hazaña.

Cuando su perro Blue se percató de que la niña no estaba entre los rescatados, se dirigó hacia el humo para encontrarla: “Volvió corriendo a la casa porque sabía que Chantal estaba en su corralito. Los bomberos tuvieron que perseguirlo y una vez que llegaron allí, se dieron cuenta de lo que había pasado”, señaló Janet Kelly, la madre de la menor, para FOX 2 Detroit.

La familia hizo una colecta de GoFundMe para poder subsistir después del incendio GoFundMe

Al final del accidente, ninguna persona resultó lesionada, pero los daños materiales fueron catastróficos. Los Kelly perdieron su casa, por lo que enseguida la Cruz Roja les pagó algunas noches en un hotel para que se refugiaran mientras encontraban otro lugar a donde ir. No obstante, su situación económica los obligó a salir de ese sitio de alojamiento y hospedarse en su camioneta. “Todo se ha ido, eso es realmente todo lo que puedo decir. Hemos estado en nuestra camioneta amontonados, simplemente viviendo allí”, relató Janet Kelly.

Los seis miembros de la familia tenían la oportunidad de instalarse en un refugio local, pero se negaron una vez que se les notificó que no se admitían animales. “No se permiten perros en un refugio y me niego a dejar a Blue porque Dios sabe dónde estaría mi familia sin él”, sumó la mujer. Está convencida de que la ayuda del can fue crucial para mantener a Chantal a salvo.

Ahora que el caos pasó, la única prioridad de los estadounidenses es poder recuperarse y volver a la cotidianidad. La madre compartió que sus hijas quieren regresar a la escuela lo más pronto posible, pero que en este instante el objetivo número uno es volver a tener una casa. “Ojalá haya propietarios dispuestos a darnos una oportunidad y ayudarnos”, recalcó.

Así quedó la casa de los Kelly luego del incendio Fox 2 Detroit

El perro héroe y su triste pasado

La vida de Blue ha mejorado con el paso del tiempo. Desde que nació hasta que se convirtió en un cachorro más grande, vivió en las calles de Detroit, pero un refugio local lo rescató y lo puso en adopción para conseguirle un hogar. Fue así que los Kelly lograron encontrarlo y apenas hace dos años lo llevaron a su hogar.

