Con ascendencia argentina: quién es Benjamín Cremaschi, el compañero de Messi que representa a EE.UU. en París 2024

Como en cada ocasión, el fútbol será uno de los deportes que mayor atención acaparen para los latinos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Entre las figuras a seguir, se destaca Benjamín Cremaschi: el mediocampista 19 de años con ascendencia argentina que representa a la Selección de Estados Unidos y es compañero de Lionel Messi en Inter Miami.

Benjamín Cremaschi forma para de la selección de Estados Unidos aunque también tiene nacionalidad argentina; será parte del plantel del país del norte en París 2024 MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Estadounidense y argentino: quién es Benjamín Cremaschi

Benjamín Cremaschi nació el 2 de marzo de 2005 en Miami, Florida. Sin embargo, sus padres son de Argentina, más precisamente de Mendoza. Su papá, Pablo Cresmaschi, es un exrugbier que formó parte de Los Pumas entre 1992 y 1995. Debido a su doble nacionalidad, Benjamín fue tentado para vestir la camiseta de ambas selecciones: la Albiceleste y la estadounidense.

Su vínculo con el fútbol comenzó a temprana edad, a los seis años, cuando se sumó al Key Biscayne SC. Ocho años más tarde pasó a la Weston Academy, donde pulió sus habilidades hasta que en 2021 lo traspasaron a las juveniles del Inter Miami, de la Major League Soccer. Apenas un año después, debutó en primera división. d

Marcelo Radice, director de Key Biscayne SC, hace algunos años le comentó Islander News: “Es fantástico ver qué tipo de chico era a los cinco años, cuando empezó, hasta que nos dejó a los 14. Era muy talentoso hasta el punto en aquel entonces estaba listo para llevarlo a otro nivel y probó para la Weston Academy”.

Con su llegada a Inter Miami, el joven mediocampista pudo cumplir el sueño de muchos otros: jugar junto a Lionel Messi. El astro argentino arribó al club propiedad de Jorge Mas y David Beckam a mediados de 2023, luego de ser campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022 y de abandonar el Paris Saint Germain. Juntos ganaron la Leagues Cup, primer y único título en la historia de la institución de Florida, fundado en 2018.

París 2024: por qué Benjamín Cremaschi representa a Estados Unidos y no a Argentina

En 2022, Cremaschi firmó su primer contrato con el Inter Miami. Luego de que esto sucediera, el jugador tuvo que empezar a decidir su futuro: representar a la selección de Estados Unidos o a una potencia mundial como Argentina. Ambas naciones lo tentaron. primero fue EE.UU., que lo convocó para que formara parte del sub-19 que iba a jugar la Slovenia Nations Cup en septiembre de 2022. El jugador aceptó la propuesta y viajó para disputar los tres partidos programados. En ellos fue la figuro y anotó dos goles.

Ni bien terminó la competencia, los que se pusieron en contacto fueron los miembros del cuerpo técnico de la Selección Argentina sub-20. En específico, le propusieron que asistiera a un campo de entrenamiento como preparación para el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20 de 2023. Finalmente, Cremaschi no participó de la Copa del Mundo sub 20 de 2023 para ninguna de las dos selecciones.

En mayo de 2024, brindó una entrevista con Urbana Play en la que sugirió que no fue su no jugar en la Selección Argentina: “Me dejaron las cosas claras. Lo entendí perfectamente y jugaré por Estados Unidos. No he hablado con Lionel Scaloni, hablé con Javier Mascherano y fue muy honesto conmigo. Dijo que quería lo mejor para mí. No fue una conversación egoísta y estoy muy agradecido por ello”.

