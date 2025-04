Qué significa que el IRS comparta información confidencial de los migrantes: el peligro inminente para millones en EE.UU.

El gobierno de Donald Trump activó un nuevo protocolo de cooperación entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para facilitar las deportaciones. Por primera vez, la agencia tributaria accederá a compartir datos fiscales de contribuyentes con órdenes de deportación.

IRS e ICE: acuerdo para compartir información tributaria

Desde su creación, el IRS protegió con rigor la confidencialidad tributaria, incluso en el caso de inmigrantes indocumentados que declaran sus impuestos mediante el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés). Ahora, esa barrera institucional empieza a ceder.

El IRS accedió a compartir información tributaria con ICE bajo un nuevo memorando federal Facebook ICE

El acuerdo, presentado ante una corte federal el 7 de abril, establece un mecanismo que permite al ICE solicitar información sobre personas con órdenes de deportación no ejecutadas tras 90 días. El IRS confirmará si posee registros vinculados, como domicilios actuales, y responderá a cada pedido con datos concretos.

El memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) fue firmado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Según el Tesoro, el marco legal que respalda esta acción se basa en excepciones previstas en el Código de Rentas Internas para investigaciones penales. Sin embargo, no existe una norma explícita que autorice este uso con fines migratorios.

Demanda judicial contra el IRS por uso indebido de datos

Organizaciones de trabajadores inmigrantes presentaron una demanda federal contra el IRS, el DHS y el ICE. El litigio fue impulsado por Public Citizen y Raise the Floor Alliance en nombre de agrupaciones como Centro de Trabajadores Unidos, Immigrant Solidarity Dupage, Somos Un Pueblo Unidos e Inclusive Action for the City.

Millones de inmigrantes indocumentados usan el ITIN para pagar impuestos en EE.UU. Susan Walsh/AP

El documento judicial sostiene que el nuevo acuerdo viola las protecciones legales sobre confidencialidad fiscal. El 14 de marzo, los demandantes pidieron una orden de restricción temporal para frenar la implementación del acuerdo, pero el tribunal la rechazó tras la declaración del IRS de que aún no había compartido información.

El 31 de marzo, los abogados presentaron una solicitud de orden judicial preliminar para bloquear cualquier intercambio futuro de datos con fines migratorios.

Cómo funciona el ITIN y a quién afecta el acuerdo

El ITIN permite a millones de personas sin residencia legal pagar impuestos federales.

No otorga beneficios migratorios ni acceso al Seguro Social.

La información proporcionada para obtener el ITIN incluye datos personales y domicilios.

Hasta ahora, el IRS mantenía estos registros bajo estricta confidencialidad.

Con este nuevo esquema, esos datos podrían terminar en manos del ICE, siempre que se trate de inmigrantes con una orden judicial de deportación vigente. La administración Trump sostiene que se trata de una herramienta clave para acelerar la localización de personas que el sistema migratorio ya había ordenado expulsar.

El uso de datos del IRS como parte del control migratorio

La medida se enmarca en la política del segundo mandato de Trump, centrada en endurecer el sistema migratorio. En los primeros meses de 2025, el gobierno ya lanzó operativos masivos de detención y deportación, con énfasis en casos que habían quedado sin ejecutar en administraciones anteriores.

La administración Trump busca reforzar deportaciones con apoyo del sistema fiscal ICE.gov

A pesar de las críticas, desde el Tesoro aseguran que el objetivo es preservar la legalidad mientras se colabora con otras agencias del Estado, según consignó un informe de Associated Press. La justicia federal deberá determinar ahora si esa colaboración vulnera los derechos de millones de contribuyentes inmigrantes.