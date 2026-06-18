Con Trump no falta material para chistes, dice el comediante Jordan Klepper

Para Jordan Klepper, comediante del programa estadounidense "The Daily Show", vivir del humor en los tiempos de Donald Trump tiene sus desafíos, e irónicamente uno de ellos es la abundancia de material que su gobierno le proporciona.

Trump "es un torbellino constante de atención", dijo Klepper, de 47 años, en entrevista con la AFP.

Y con el regreso del mandatario republicano a la Casa Blanca en 2025, "nunca faltan temas de conversación, ni personajes en la órbita de Trump de los cuales extraer humor".

"El absurdo recae en él más de lo que debería", dijo el ganador del Emmy. "Quisiera que dependiera un poco más de nosotros llevar la comedia a la mesa".

Como parte de su trabajo en "The Daily Show", el presentador lleva más de una década entrevistando a los estadounidenses en las calles, en mítines políticos y en eventos del movimiento pro-Trump MAGA ("Make America Great Again").

Lo que Klepper ha constatado es que la gente en Estados Unidos "vive en realidades muy diferentes", una polarización que se refuerza en las redes, los círculos sociales y las fuentes de información que cada uno consulta.

Y Trump aparece en el centro de esa división.

Para el comediante, parte de su trabajo consiste en visitar las concentraciones de simpatizantes del republicano, agujerear esas burbujas con información y exponer contradicciones en busca de reflexiones que superen los mantras partidistas.

"Por ejemplo, Donald Trump es un presidente de la paz (...) y aún así, aquí estamos en una guerra en la que nos prometieron que no estaríamos. Los archivos de Epstein debían ser liberados, y no lo fueron, y aún así hay gente que insiste en que con Donald Trump, promesa hecha es promesa cumplida".

- "Contextualizar el absurdo" -

El humor, subrayó Klepper, es clave para informar, y especialmente para hacer más digeribles hechos difíciles.

"Si puedes contextualizar el absurdo que ves en el mundo de una manera que arranque una carcajada (...) esa risa que escuchas en los demás es una conexión que compartes con ellos", dijo.

En este sentido, los programas nocturnos de variedades, toda una institución en la televisión estadounidense, con sus sátiras políticas, se han mantenido relevantes como herramienta informativa.

Pero también se han vuelto blanco de amenazas directas de Trump, que ve a sus conductores como enemigos a quienes, según ha dicho, le gustaría ver fuera del aire.

El mandatario de 80 años conmemoró cuando el programa de Jimmy Kimmel fue interrumpido brevemente el año pasado luego de hablar sobre el asesinato de su aliado, Charlie Kirk, así como cuando "The Late Show", de Stephen Colbert, bajó el telón en mayo, tras 33 años de emisiones.

Klepper reconoce las amenazas, pero cree que estos programas, lejos de tener los días contados, han aprendido a adaptarse en un ecosistema de constante transformación.

Y con las redes sociales tienen la oportunidad de expandir su audiencia más allá del formato televisivo.

En las pantallas, mientras tanto, prevalece el desafío de cómo llegar a la gente fuera de la burbuja.

"El algoritmo nos habla a cada uno de forma diferente. Nos susurra al oído y nos dice lo que queremos oír", dijo el comediante. "Somos el resultado de lo que los algoritmos nos hacen llegar".

La ironía es evidente para Klepper: como humorista, llegar a la audiencia es importante, pero para romper el aislamiento hay que dejar de lado las pantallas.

"No tengo una respuesta acerca de cómo este país se unifica", comentó.

"Pero sí sé que estamos más cerca respecto a aquello en lo que creemos y nos importa, mucho más de lo que nos dice nuestro teléfono".