En qué canal de EE.UU. pasan el partido de México vs. Corea del Sur hoy

En la fase de grupos del Mundial 2026, México tendrá uno de sus partidos más esperados el jueves 18 de junio, cuando enfrente a Corea del Sur en el Estadio Akron, en Guadalajara. El encuentro está programado para las 19.00 horas del Este (ET) y forma parte de la grilla principal de las cadenas que tienen los derechos del torneo en territorio estadounidense.

Horario del partido México vs. Corea del Sur

De acuerdo con el calendario de la Copa del Mundo 2026, el duelo entre México y Corea del Sur corresponde a la segunda jornada del grupo y se disputa el 18 de junio en Guadalajara .

. La programación oficial fija el inicio a las 19:00 horas del Centro de México, es decir, alrededor de las 20:00 en la costa este de Estados Unidos y las 19:00 en la zona central.

México se enfrenta a Corea del Sur el 18 de julio a las 22 hs (hora del Este) Imagen generada con IA

Qué canal lo pasa en Estados Unidos

En Estados Unidos, los derechos de transmisión del Mundial 2026 se reparten entre FOX Sports, en inglés, y Telemundo/Universo, en español, además de plataformas de streaming como Peacock.

Sitios que detallan la programación del encuentro México vs. Corea del Sur coinciden en que el partido será emitido por FOX Sports en la cobertura en inglés, mientras que Telemundo lo ofrecerá en español para televisión tradicional.

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Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.