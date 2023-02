Con un show que honró sus raíces latinas, Christina Aguilera dejó boquiabierto al público de Viña del Mar

escuchar

“Hoy llega la realeza del pop mundial”. Así anunciaron este jueves a Christina Aguilera durante su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023, que cada año tiene lugar en esa ciudad de Chile. Cuando tomó el escenario del anfiteatro de la Quinta Vergara, “Xtina” sorprendió al ‘monstruo’ con un set de canciones enfocado en sus raíces latinas. La estrategia cautivó al público, que sin embargo no perdonó el ‘olvido’ de un hit que todos esperaban

La cantante comenzó la noche enfundada en un traje negro con escote, que después cubrió con un saco de color rojo. Acompañó el estilo con un peinado recogido y unos lentes de sol. La presentación incluyó algunos de sus más grandes éxitos de la década de los 2000, como “Genie in a Bottle”, “What a Girl Wants”, “Bionic”, “Fighter”, “Santo”, “Lady Marmalade”, “Falsas esperanzas” y “Pero me acuerdo de ti”. Al iniciar su show, exclamó: “Oh, por Dios, lo hicimos. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche, con todos estos hermosos rostros. Desde el segundo en que pisé el hotel sentí el amor de todos ustedes”.

Christina Aguilera interpretó "Pero me acuerdo de ti", en Viña del Mar 2023

En la segunda parte de la presentación, Aguilera dedicó unas palabras a sus fans y agradeció por el entusiasmo en su debut en Viña. “Me hacen sentir en la cima del mundo. Muchas gracias por recibirme en su hermoso país”, indicó. Su presentación la continuó con “Feel This Moment”, “Ain’t No Other Man”, “Beautiful” y “Show Me How You Burlesque”.

Christina Aguilera también interpretó "Fighter", otro de sus clásicos, en Viña del Mar 2023

Christina, de plata y oro

Christina Aguilera recibió la Gaviota de Plata y Oro durante el show, dos reconocimientos que se suman a la larga trayectoria de la compositora, de raíces latinas. Desde el inicio de su carrera vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo y llegó al primer lugar de la lista Billboard Hot 100 en cinco ocasiones durante la década de 1990.

Christina Aguilera fue ovacionada anoche en Viña del Mar, donde también recibió la Gaviota de Plata y de Oro de parte del público @elfestival/Twitter

Algunos de los fans que atestiguaron la noche expresaron su entusiasmo en redes sociales tras la presentación de Aguilera: “Derrochaste belleza, talento. Qué bonito escuchar al público gritar de emoción”; “Ya no suban a nadie más a ese escenario de Viña. Cierren el festival. Tremendo lo de Christina Aguilera”, fueron algunas de las opiniones.

La cantante continuará en Chile con dos conciertos, este fin de semana, en el Movistar Arena de Santiago. “¡Te quiero Chile! Gracias por mis Gaviotas. Estoy ansiosa por presentarme en Santiago este fin de semana”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram en una publicación en la que también dejó algunas fotografías.

La grilla de Viña del Mar 2023

Hoy, viernes 24, se presentarán en la Quinta Vergara Camilo, Lala Roth y Nicki Nicole, a quienes les tocará la difícil misión de conquistar al público -considerado uno de los más despiadados de Latinoamérica- después de la presentación de Aguilera. Viña comenzó el pasado domingo, con Karol G. en la grilla. También se presentaron Tini, Alejandro Fernández y Fito Páez.

