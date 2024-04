El vino argentino que eligió Britney Spears para celebrar la vida: cuál es y qué dijo

Escuchar

Britney Spears se muestra muy activa en las redes sociales, donde comparte con su más de 42 millones de seguidores sus aventuras y particulares decisiones. Es frecuente verla realizar bailes exóticos, deslumbrar con estilos llamativos y encontrarse con algunas reflexiones que dejan a más de uno pensativo, sobre todo luego de conocer una parte desconocida de su historia de vida, revelada en su libro, The Woman in Me, publicado en 2023. Pero en esta ocasión, la estadounidense sorprendió a todos al publicar la bebida con la que estaba disfrutando su tarde, un vino argentino de una de las marcas más accesibles.

Britney Spears sorprendió tomando un vino argentino (Foto: Instagram)

Con un jardín de fondo y bajo el rayo del sol, Britney Spears decidió mostrarle a sus fanáticos la botella que sacó de su bodega, descorchó y probó. ¿Lo llamativo? Era un vino argentino muy popular, de la marca Norton. Además, emitió una profunda reflexión sobre su sabor que halagó a todo el pueblo argentino: “Eventualmente comprenderás que el amor lo cura todo y eso es todo lo que hay... ¡y el vino real también se siente extremadamente bien! ¡Psss, primera vez con vino real! ¡Jesucristo!”.

Noticia en desarrollo...