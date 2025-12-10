Condena de 15 meses de cárcel contra operador petrolero en EEUU por sobornar a cargos de Petrobras
El Departamento de Justicia estadounidense anunció este martes la condena a 15 meses de cárcel de un operador del mercado petrolero que durante casi ocho años sobornó con más de US$1.000.000 a cargos...
El Departamento de Justicia estadounidense anunció este martes la condena a 15 meses de cárcel de un operador del mercado petrolero que durante casi ocho años sobornó con más de US$1.000.000 a cargos de la brasileña Petrobras para lograr información confidencial.
Glenn Oztemel, de 66 años, ciudadano estadounidense, cometió los delitos para beneficiar a las dos empresas del sector energético para las que trabajaba, Arcadia Fuels y Freepoint Commodities.
"Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que Oztemel y sus co-conspiradores hicieron que Arcadia y Freepoint realizaran pagos corruptos —disfrazados como supuestos honorarios de consultoría y comisiones— a un intermediario y agente tercero, Eduardo Innecco, sabiendo que Innecco pagaría una parte de esos fondos a funcionarios brasileños", explicó el comunicado.
A cambio ambas empresas recibían información confidencial de Petrobras, incluidas ofertas de cooperación de empresas competidoras estadounidenses, que "le daban a Arcadia y Freepoint una ventaja competitiva para adjudicarse contratos petroleros lucrativos con Petrobras", describió el texto.
Freepoint admitió en diciembre de 2023 los cargos de corrupción y pagó US$98.000.000 en multas a las autoridades estadounidenses.
La investigación contó con la colaboración de autoridades brasileñas.
