American Airlines podría retomar un clásico que sus pasajeros extrañaban: ¿vuelven las pantallas?

En un movimiento empresarial repentino, la compañía aérea American Airlines podría retomar un clásico que sus pasajeros extrañaban con el regreso de las pantallas en los asientos. Según fuentes familiarizadas con el plan, la decisión podría tomarse el próximo mes. Además, está en conversaciones con Starlink y Amazon para ofrecer internet inalámbrico durante los vuelos.

El clásico que los pasajeros extrañaban y American Airlines podría retomar pronto

La aerolínea estadounidense está “evaluando seriamente” una renovación tecnológica profunda que incluye el posible regreso de las pantallas individuales en los respaldos de sus aviones de fuselaje estrecho, luego de casi una década de su eliminación, en 2017. La estrategia busca competir directamente con rivales como Delta y United, quienes han ganado ventaja al invertir constantemente en la experiencia del pasajero.

American Airlines reincorporaría las pantallas en los asientos de los pasajeros dentro de sus aviones de fuselaje estrecho Facebook American Airlines

Las fuentes familiarizadas con el plan indicaron a CNBC que la decisión podría tomarse tan pronto como el próximo mes. En caso de avanzar, la medida marcaría un cambio de estrategia tras haber eliminado las pantallas con el objetivo de ahorrar costos y peso.

Además, la empresa argumentó en aquel momento que los clientes preferían usar sus propios dispositivos, como celulares y computadoras portátiles

El proyecto sería una tarea costosa y de varios años. Actualmente, American cuenta con más de 790 aviones de fuselaje estrecho y otros 280 pedidos a fábrica, en los que las pantallas podrían debutar directamente desde la entrega.

Los aviones de fuselaje estrecho, o de “pasillo único”, corresponden a aeronaves con un diámetro de cabina de 9,8 a 13 pies (tres a cuatro metros). En general, cuentan con un solo pasillo central y filas con dos a seis asientos.

En una entrevista el otoño boreal pasado, la directora de atención al cliente de American Airlines, Heather Garboden, expresó a CNBC que la aerolínea comenzaba a sopesar la idea de reinstalar las pantallas.

“Pienso en cómo era la tecnología hace una década y cómo puede ser hoy, o incluso dentro de unos años. Espero que la complejidad sea menor”, sostuvo entonces.

El plan de American Airlines para introducir internet en los aviones para sus pasajeros

Al margen de la posible reinstalación de las pantallas, la empresa también avanza con otra idea estratégica: introducir internet inalámbrico para sus pasajeros. Para este fin, lleva adelante conversaciones con Starlink (de SpaceX) y Amazon.

Al margen del regreso de las pantallas, American Airlines evalúa la posibilidad de ofrecer servicio de internet a sus pasajeros Freepik

La corporación SpaceX, propiedad del magnate sudafricano Elon Musk, consiguió recientemente contratos para brindar conexión Wi-Fi en vuelos de otras importantes aerolíneas, como United Airlines y Qatar Airways.

Por otro lado, la compañía estadounidense también afronta negociaciones con Amazon para que proporcione contenido para los asientos. Esto podría incluir Amazon Prime, música y, potencialmente, compras, donde los clientes podrían usar millas para pagar ciertos productos.

La participación de American Airlines en el Mundial 2026

Este año, la aerolínea también funcionará como proveedor oficial de aerolíneas norteamericanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La empresa promocionará ofertas y oportunidades en colaboración con Qatar Airways. “Como equipo local de este evento histórico, esperamos llevar a los aficionados por toda Norteamérica para que vivan la pasión, la energía y la diversidad del deporte rey”, expresó Caroline Clayton, directora de Marketing y vicepresidenta sénior de Comunicaciones de American Airlines, en diálogo con la FIFA.

La flota de aviones de American Airlines para el Mundial 2026

Para cumplir con su tarea, American Airlines agregará alrededor de 27.000 asientos en 12 rutas, ampliará los vuelos entre las ciudades anfitrionas e introducirá adhesivos especiales para su flota de aviones.

Además, la aerolínea informó que ofrece a los miembros de su programa AAdvantage oportunidades exclusivas para canjear millas por boletos de partidos, con sorteos en marcha para que los aficionados consigan las entradas.