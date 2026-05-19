Conmoción y desconcierto en la mezquita de San Diego donde murieron tres personas

A las afueras de la mezquita de San Diego donde su padre fue baleado por dos adolescentes fuertemente armados que se radicalizaron en las redes sociales, Ramzy mira al vacío.

Al igual que mucha gente con la que la AFP conversó en la comunidad, él sufría para procesar la tragedia que la policía investiga como un ataque de islamofobia que mató a tres personas.

"Todo el mundo está en shock", dijo.

"Es difícil creer que esto es real. Estamos apenas intentando entender".

Su padre, identificado por las autoridades como Nader Awad, fue una de las tres víctimas letales, y fue enaltecido este martes como un héroe, cuyas acciones salvaron vidas.

El jefe de la policía de San Diego, Scott Wahl, dijo que los dos adolescentes irrumpieron en el Centro Islámico de la ciudad californiana el lunes con la intención de hacer daño.

Pero fueron enfrentados por el guardia de seguridad Amin Abdullah, quien comenzó a dispararles a medida que alertaba de la situación por radio.

"Sus acciones, sin duda, distrajeron y por último impidieron a estos dos individuos de acceder a las áreas mayores de la mezquita, donde unos 140 niños estaban a unos 15 pies (4,5 metros) de estos sujetos", dijo Wahl a los medios.

Awad y otro hombre, identificado como Mansour Kaziha, atrajeron a los tiradores al estacionamiento.

"Él escuchó los disparos y corrió a ayudar", dijo Ramzy a la AFP.

"Lamentablemente lo impactaron cuando salieron del edificio".

Los tres hombres fallecieron en el lugar.

Los cuerpos de los presuntos atacantes Cain Clark, de 17 años, y Caleb Vazquez, de 18, fueron hallados en un vehículo en las cercanías.

Los investigadores creen que se dispararon a sí mismos.

Una búsqueda del FBI en sus casas colectó decenas de armas, así como munición, equipo táctico y electrónico, junto con escritos extremistas que la agencia dijo eran "creencias religiosas y raciales de como el mundo que ellos avizoraban debía lucir".

— "Nos sentíamos a salvo" —

El desconcierto era visible en los rostros de los miembros de la comunidad musulmana que trajeron flores a la mezquita este martes.

Muchos no conseguían pronunciar palabra, dominados por las lágrimas y las emociones.

Con las palmeras erguidas a la par del alminar y sus casas alineadas a lo largo de la calle, el suburbio ofrece la imagen de un Estados Unidos multicultural y pacífico.

La mezquita funcionaba como una estación electoral, y también atraía fieles de otros continentes.

Su imán participaba habitualmente en oraciones interreligiosas junto a la pastora de una iglesia protestante local.

"Esta comunidad musulmana, son personas realmente buenas, sabes", dijo Katelynn Fisk, una vecina que paseaba su perro.

"Nunca trataban a la gente como si fueran diferentes, incluso si no seguían sus creencias".

El complejo religioso, uno de los mayores centros musulmanes de la ciudad con 1,4 millones de personas, siempre ha sido un refugio.

"Nos sentíamos a salvo aquí", dijo Imani Khatib. "No entiendo por qué nos volvimos un blanco".

La asistente de educación de 31 años, quien lleva un velo, explota en llanto frente a la garita de seguridad, el lugar en donde el guardia defendió con su vida el recinto.

"Si él no hubiese hecho lo que hizo, y hubiese sacrificado su vida, los dos sospechosos podrían haber entrado a cada salón de clases", dijo el imán Tama Hassane.

"Estamos muy orgullosos de él", agregó el líder religioso.

"Veo mensajes sobre él literalmente desde todo el mundo hablando sobre su heroísmo".

— "Supremacía blanca" —

Como muchos lugares de oración en Estados Unidos, la mezquita ha sufrido actos esporádicos de islamofobia, dijo el imán.

Estos incidentes crecieron tras los ataques a las torres gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001.

Más recientemente, los conflictos en Gaza e Irán desataron otra ola de hostilidades.

"Recibimos algunos correos y mensajes telefónicos que, ya sabes, nos culpan por todo lo que va mal en el mundo", dijo a AFP.

"Pero tener tiradores, eso nunca nos cruzó la cabeza".

El imán responsabiliza al "aumento de la supremacía blanca" por el ataque, así como a las autoridades electas por "deshumanizar a los musulmanes y a todas y cada una de las minorías: los negros, los latinos".

"Cuando se les lava el cerebro a los jóvenes, escuchan esta retórica de los medios, de las autoridades electas, y esto les da la excusa, la luz verde para cometer un crimen".