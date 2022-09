Contó cuánto gasta al mes en Estados Unidos, pero le hicieron una advertencia: “No es rentable”

El sueño americano es la meta de muchos latinoamericanos que pretenden tener una mejor calidad de vida. Trabajar en Estados Unidos puede ser una ventaja o una desventaja, según el estado o compañía que se elijan. Un tiktoker venezolano quiso compartir su experiencia con sus seguidores para dar una idea de cómo se vive en ese país a todos los que desean seguir sus pasos. Sin embargo, su percepción no fue tan atinada, al menos según la audiencia que vio su clip.

Martín Abreu emigró a territorio estadounidense para trabajar y hasta el momento su travesía ha sido fácil, ya que el dinero le alcanza para todo lo necesario e incluso para ahorrar un poco, explicó a través de su cuenta @martin_abreu87. Detalló que hace una jornada de ocho horas al día y que percibe un sueldo mínimo de 2300 dólares al mes, sin contar las horas extras que se vuelven necesarias en algunas ocasiones.

En ese sentido, hizo una lista de todo lo que invierte mensualmente y cuánto dinero le queda en su cuenta. Como contexto, recalcó que no tiene familia allí, por lo que sus gastos son únicamente para solventar sus necesidades personales. Además, hizo énfasis en que estas eran sus finanzas, pero que podrían variar según la situación de cada persona. Sus gastos se dividen en:

Comida: 250 dólares.

Alquiler: entre 700 y 800 dólares.

Ropa: 200 dólares

Teléfono y plan: 80 dólares.

Transporte: 120 dólares.

Al hacer la sumatoria y contemplar que su sueldo es de 2300 al mes, le quedarían libres 850 mensuales para ahorrar o gastar en otras cosas. Asimismo, el tiktoker añadió que se podría llegar a utilizar menos dinero si se alquilaba una casa junto a otras personas para dividir el precio.

Reaccionan a cómo vive en Estados Unidos

Los que vieron su grabación, no dudaron en compartirle sus dudas e incluso hacerle algunas aclaraciones respecto a la información que brindó. Algunos compartieron sus propias experiencias. Le dijeron que era irreal el salario que percibía y que gastaba en cosas que no eran necesarias cada mes: “Es muy poco 2300 dólares, si normalmente son 800 hasta 900 semanales o también depende de las horas que trabajes”, “Todo el mundo tiene una realidad distinta de gastos y sueldos, siempre puede variar”, “La ropa no se compra mensual, ese gasto para mí sería anual y de vaina solo si hace falta”.

También le hicieron saber que le había faltado contemplar algunas compras: “Te faltó la salud y el seguro de carro”, “Yo estuve 15 días y gasté un promedio de 3200 dólares”, “¿Y un gusto de salir a comer?”, “Si eres soltero y manejas bien tus gastos, ahorras muy bien”.

Finalmente, ciertos usuarios hicieron recomendaciones, tanto al tiktoker como al resto de espectadores que lo tomaron como referencia: “Lo único que está mal ahí en ese ejemplo es el gasto en comida, realmente uno se gasta como 400 al mes con lo del aseo personal”, “Ahorra un poco porque en invierno se acaba el trabajo por lo complicado de salir de casa”, “No se dejen llevar vivan su propia experiencia”, “Siempre hay opciones mejores sueldo o dos trabajos”, le escribieron.