Qué le pasó al reguetonero cubano El Taiger en Miami: fue baleado y esto es lo que se sabe

El reguetonero cubano José Manuel Carbajal Zadívar, de 37 años, artísticamente conocido como El Taiger, se encuentra en estado crítico tras ser víctima de un ataque con arma de fuego en Miami. El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves pasado, cuando las autoridades locales recibieron una alerta sobre un hombre inconsciente en el interior de un vehículo en la zona de Northwest Ninth Avenue y 17th Street. Al llegar al lugar, los agentes lo encontraron con una herida de bala en la cabeza.

De inmediato, los servicios de emergencia lo trasladaron al Centro de Trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial, donde fue puesto en soporte vital debido a la gravedad de su lesión. La noticia generó una gran repercusión en las redes sociales, donde miles de seguidores del cantante expresaron su apoyo y pidieron oraciones.

El Taiger es un artista de reguetón cubano cuyo nombre real es José Manuel Carbajal Zadívar Foto Instagram @el_taiger

Niegan un intento de suicidio de El Taiger: “Eso no tiene sentido”

Tras conocerse la noticia, amigos cercanos, familiares y seguidores de El Taiger se reunieron en las afueras del Hospital Jackson Memorial, a la espera de novedades sobre su estado de salud. Entre ellos se encontraban el artista Jacob Forever y los integrantes del grupo Gente de Zona, Alexander Delgado y Randy Malcom. Según Local 10 News, Nelson Martínez, exmanager del reguetonero, declaró: “Está luchando por su vida. Aún sigue con nosotros, gracias a Dios, y estamos rezando por su recuperación”.

El artista cubano fue encontrado en la parte trasera de su auto con un disparo en la cabeza Captura de pantalla Youtube CBS Miami

El equipo de manejo del artista, dirigido por Marcel Reinosa, ha desmentido rumores que sugieren que El Taiger pudo haberse disparado a sí mismo. En ese sentido, Reinosa afirmó que el cantante fue encontrado en el baúl de la camioneta, lo que hace poco probable la teoría de un intento de suicidio. “No se quitó la vida, eso no tiene sentido. Él estaba en el maletero del auto, no pudo haberse disparado”, enfatizó.

Esa misma versión apoyó Martínez: “Este hombre amaba la vida. No hay forma de que se haya hecho esto a sí mismo. Todos estamos consternados y esperamos que las autoridades resuelvan este caso”.

De acuerdo con CBS News, hasta el momento, las autoridades han mantenido la información del caso bajo reserva y no se han publicado detalles oficiales sobre el motivo del ataque ni sobre posibles sospechosos. La investigación sigue en curso y se espera que la Policía de Miami ofrezca más información en las próximas horas.

Los amigos y familiares de El Taiger se reunieron a las afuera del hospital Jackson Memorial a la espera de novedades sobre su estado de salud Captura de pantalla Youtube CBS Miami

¿Cuál es su estado de salud?

El estado de salud de El Taiger es grave y, según los informes, su situación sigue siendo crítica. Los médicos del Centro de Trauma Ryder lo mantienen bajo cuidado intensivo y con soporte vital, mientras sus allegados y seguidores esperan alguna mejoría. Hasta el momento, la policía ha entrevistado a una persona en relación con el incidente, pero esta no ha sido detenida ni enfrenta cargos.

¿Quién es El Taiger?

El Taiger, cuyo nombre real es José Manuel Carbajal Zadívar, es uno de los artistas más influyentes en la escena del reguetón cubano. Con una carrera de varios años, ha ganado notoriedad en el mundo de la música urbana latina, destacándose por sus colaboraciones con otros artistas y su estilo único que fusiona ritmos caribeños con sonidos urbanos.

Con más de un millón de seguidores en Instagram y más de 385 millones de reproducciones en YouTube, se ha convertido en un referente del reguetón cubano en la última década. Entre sus éxitos más conocidos se encuentran canciones como “La Historia”, con más de 78 millones de visualizaciones, y “Habla Matador”, con más de 14 millones de vistas.

La reacción en las redes sociales y una de sus últimas publicaciones: “Nacemos solos y morimos solos”

Las redes sociales han sido el principal canal por el que los seguidores de El Taiger han mostrado su preocupación por la grave situación que enfrenta el artista. En su cuenta de Instagram, sus fanáticos dejaron cientos de mensajes de apoyo tras conocerse la noticia. En una de sus últimas publicaciones, de hace tres días, se lo ve al artista conduciendo su auto con un mensaje reflexivo que decía: “Nacemos solos y morimos solos y este mundo nos impone una serie de normas para que olvidemos eso, pero yo nunca olvido”.

Antes de este hecho, que se encuentra bajo investigación, El Taiger había compartido recientemente un adelanto de su próximo sencillo titulado “Anikilando”, una colaboración con el artista Seikan Anikila. En una de sus publicaciones más recientes, Seikan expresó su solidaridad con el cantante cubano. “La fe mueve montañas”, escribió junto a una foto de José Manuel Carbajal Zadívar.

A medida que la búsqueda de respuestas avanza, la Policía de Miami continúa reuniendo pruebas y entrevistando a posibles testigos. Aunque se ha hablado con una persona de interés, no se ha realizado ninguna detención ni se ha emitido una declaración oficial sobre el motivo detrás del ataque. Las autoridades han pedido a cualquier persona con información relevante sobre el incidente que se ponga en contacto con el Departamento de Policía de Miami o con Crime Stoppers para colaborar en la investigación.

LA NACION