Trabajó como mozo en un centro de esquí de Estados Unidos y tuvo una terrible experiencia: “Estaba mudo”

Algunas personas se encuentran con difíciles realidades en sus trabajos y a esto están expuestos los migrantes latinos en Estados Unidos, que muchas veces no tienen las mismas oportunidades que los locales. Así le sucedió a Julián Cipolla, un argentino que viajó al estado de Utah para trabajar como mozo en un centro de esquí durante la temporada de invierno y se encontró con lo peor.

Julián empezó su nuevo rol con la mejor actitud y dispuesto a pasar un invierno lleno de trabajo, pero desde su primer día una compañera empezó hacerle la vida imposible. El cruce inicial que tuvo con ella fue cuando ambos tomaron un pedido a los comensales y ella lo acusó de hacer todo mal. “Yo estaba mudo, no entendía nada y yo: ¿Qué le pasa a esta? Está re loca. La cuestión es que la mina (sic) gritaba y había gente...”, declaró el tiktoker.

Así fue como lo trataron en su primer trabajo en Estados Unidos

Si bien su primer día no empezó de la mejor manera, el joven decidió hacer borrón y cuenta nueva con su compañera para entablar una buena relación. Sin embargo, ella, cuyo nombre era Laura, no pareció tener el mismo objetivo y ya en la segunda jornada le gritó por cosas sin sentido, así que sus jefes consideraron urgente hacer una reunión con todo el personal para solucionar el conflicto.

El argentino quedó atónito porque no entendía la razón por la que su compañera lo atacaba. Sobre todo se sentía sorprendido porque apenas estaba en su segundo día de trabajo y no se podía expresar bien por el idioma. Sobre esto último, manifestó en TikTok: “Eso fue otra cosa que me hacía calentar (el inglés) porque por más que hables bien, es difícil decir todo lo que sentís en otro idioma”.

Finalmente, su jefe les preguntó a los empleados qué los hacía sentir incómodos y el motivo de tantos problemas en el equipo. Para sorpresa de Laura, todos dijeron que ella los molestaba demasiado y que no estaban conformes con compartir el día a día con ella, así que decidieron despedirla. En tanto, Julián contó que trabajó feliz durante el resto de la temporada.

Así fue como lo trataron en su primer trabajo en Estados Unidos, parte 2

La reacción de los tiktokeros

Afortunadamente, su martirio duró solo dos días, pero el argentino decidió de todas formas compartirlo en su cuenta, donde responde al usuario @shulien_. Se trató de una experiencia que lo sorprendió por completo porque esperaba otro recibimiento en sus primeros días de trabajo en Estados Unidos, pero quienes vieron el clip empatizaron con él y le dijeron que son muchos los que viven lo mismo en el país norteamericano.

“Todos alguna vez tuvimos a una Laura infumable en nuestro trabajo. Mi jefe también le dio la opción o cambiaba o se iba, y le pudo más la plata”, “No es fácil emigrar, uno sufre mucho, y en trabajos de restaurantes los compañeros son demasiado egoístas y competitivos. Te entiendo porque me pasó”, “Yo entré a laburar a un restaurante y una señora todo el tiempo me decía que hacía las cosas mal y me acusaba de cosas falsas. Me corrieron”, se leía entre las reacciones.