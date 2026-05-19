Conversaciones con Irán tienen un "buen progreso", dice vicepresidente de EE.UU.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el martes que las conversaciones con Irán están teniendo un buen progreso, pero Washington está "listo y preparado" para reanudar las operaciones militares contra Irán si no se llega a un acuerdo

Los comentarios de Vance se produjeron horas después de que el presidente Donald Trump dijera que había estado a punto de ordenar nuevos ataques contra Irán y le diera a Teherán dos o tres días para llegar a un acuerdo

"Se está logrando un buen progreso, pero vamos a seguir trabajando en ello y, al final, o llegaremos a un acuerdo o no", dijo Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca

Vance —que encabezó en abril una delegación estadounidense en Pakistán para mantener conversaciones que no lograron un acuerdo— dijo que Irán tenía que aceptar que no podía tener armas nucleares

"Estamos en un buen punto aquí, pero hay una opción B, y la opción B es que podríamos reiniciar la campaña militar", dijo el vicepresidente de Estados Unidos

"Estamos listos y preparados. No queremos ir por ese camino, pero el presidente está dispuesto y en condiciones de seguir ese camino si tenemos que hacerlo", sostuvo Vance