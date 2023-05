Corrió para alcanzar un vuelo y tuvo una extraña reacción alérgica en el avión

escuchar

Una joven canadiense vivió momentos de tensión al presentar una desconocida reacción alérgica mientras viajaba en avión hacia Punta Cana. Cuando su vuelo iba a despegar, se vio en la necesidad de correr para alcanzarlo, pero al momento de abordar se dio cuenta de que tenía manchas rojas en el cuerpo. Como no era la primera vez que le sucedía, al fin logró descubrir la razón.

Divz Mangat se volvió viral luego de que su hermana expusiera su caso en TikTok (@dee_m6). Después, fue contactada por el medio Newsweek para que diera más detalles. En su posteo aparece mientras corre para alcanzar la aeronave y después muestra a la cámara su cuerpo con sarpullido. Enseguida, enseña una caja de medicamentos para calmar sus síntomas. “Al menos descubrimos a qué es alérgica al fin”, señala la descripción de la publicación.

Así se veía la urticaria de una joven que corrió para alcanzar su vuelo y presentó una severa reacción alérgica

Mangat, de 27 años, dijo para el mismo medio que ha tenido esta afección desde hace algún tiempo, pero recién en el viaje que realizaron a República Dominicana que se enteró. “Durante los últimos meses, cada vez que corro o me estreso, me ha salido urticaria. No estaba seguro si era por correr o por estrés. Ese día me di cuenta de que el 100% tiene que ser debido a que corría y estaba estresado”, declaró.

Si bien todavía no posee un diagnóstico en específico porque está en espera de obtener una cita con un especialista, cree que tiene anafilaxia inducida por el ejercicio (EIA, por sus siglas en inglés). Es un trastorno “raro” en el que los pacientes “desarrollan hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E junto con el ejercicio” y esto les provoca anafilaxia, según el National Library of Medicine.

¿Qué tan grave es la anafalaxia?

La anafilaxia causa que el sistema inmunitario libere una gran cantidad de sustancias químicas que provocan que el cuerpo entre en un estado de shock, de acuerdo con el portal especializado Mayo Clinic. En cuanto a la sintomatología que el paciente experimenta está la presión arterial débil y acelerada, sarpullido y náuseas y vómitos. En algunos casos las vías respiratorias se estrechan e impiden la respiración: “Los desencadenantes frecuentes comprenden determinados alimentos, algunos medicamentos, el veneno de los insectos y el látex”.

Si bien las manchas de su rostro no eran tan visibles, la joven las describió como una gran molestia @dee_m6/TikTok

En el caso de Mangat, se la causaría la actividad física y es algo que se debe atender desde el inicio, según los especialistas: “La anafilaxia requiere una inyección de epinefrina y un traslado de seguimiento a la sala de emergencias. Si no tienes epinefrina, tienes que ir a una sala de emergencias de inmediato (...) Puede ser mortal”.

Por otro lado, a algunas personas el ejercicio no les provoca ninguna reacción, sino que tienen que haber consumido cierto alimento para que, en combinación con la actividad física, les cause la anafilaxia. “La prevención implica evitar la combinación del alimento desencadenante y el ejercicio, permitir de cuatro a seis horas para la digestión y llevar una inyección de epinefrina durante el ejercicio”, establece el National Library of Medicine.

LA NACION