Creadores de la serie "Everyone is doing great" ven auge de TV independiente tras estreno global en Netflix

La segunda temporada de la comedia "Everyone is doing great" debutó en Netflix este lunes, tras una pausa de cinco años con un lanzamiento que, según sus creadores, coincide con un momento de auge para la televisión independiente.

El estreno no solo marcó el regreso de la serie, sino que la puso por primera vez ante una audiencia global. La producción sigue a un grupo de actores que intentan reconstruir sus carreras y sus vidas después de sus 15 minutos de fama.

"Se siente como que muchas cosas se están alineando para proyectos que están concebidos con mucha conciencia presupuestaria, que pueden rodarse de manera muy eficiente y que tienen voces muy comprometidas detrás", dijo a la AFP James Lafferty, uno de los creadores de la comedia que estuvo sin plataforma de distribución durante años.

El actor sostuvo que grabaron el piloto en 2017 en medio de la explosión de los servicios de streaming, cuando parecía inevitable que la televisión indie encontraría un espacio fértil.

"Y no ocurrió de esa manera. Para la televisión independiente fue mucho más difícil establecerse de lo que se anticipaba", agregó.

"Everyone is doing great", que debutó en 2021 en Hulu, la plataforma estadounidense bajo el paraguas de Disney, conquistó a la audiencia con su mirada a la vida después de la fama y los dramas de la vida adulta.

"Nos impresionó la recepción", dijo Lafferty, quien cree que la conexión con el público se debe a que la serie explora la brecha entre las expectativas de la juventud y la realidad de la adultez.

"Esta es una generación y una época en la que la gente está comprendiendo que la vida no resulta de la manera que ellos pensaban que sería".

Lafferty y Stephen Colletti coescribieron y dirigieron la mayoría de los episodios de las dos temporadas.

La serie está disponible en Netflix, luego de que el gigante de streaming adquiriera sus derechos globales tras un acuerdo con Sony Pictures Television.

Los actores, que trabajaron en la serie "One Tree Hill", se inspiraron en su propia experiencia para dar vida a Jeremy y Seth, dos promesas de la pantalla que no consiguen volver al ruedo tras el fin de su exitosa serie juvenil de vampiros.

Cariba Heine, quien interpreta a Izzy, opinó que esa vulnerabilidad, el humor y el foco en la amistad también contribuyó a su éxito.

"Es (sobre) simplemente darse cuenta de lo que realmente importa en la vida: estar el uno para el otro, apoyarse mutuamente y reírse de lo absurdo que es todo esto, y no tomarse demasiado en serio", dijo la actriz.