Es oficial: la fecha en la que se conocerá la lista definitiva de México para el Mundial 2026

La selección de México ya puso en marcha su cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 y una de las mayores expectativas de los aficionados pasa por conocer la lista de los futbolistas elegidos para disputar el torneo. Mientras Javier Aguirre comenzó con la concentración inicial y avanzan los trabajos en el Centro de Alto Rendimiento, también quedó confirmado cuándo se anunciará la nómina definitiva.

La fecha límite de México para presentar la lista definitiva de jugadores para el Mundial 2026

Según detalló la FIFA, la lista definitiva de México para la Copa del Mundo deberá entregarse a más tardar el 30 de mayo. Ese día quedará oficializada la convocatoria final de 26 futbolistas que disputarán la cita mundialista.

Javier Aguirre ya comenzó a trabajar con los futbolistas que militan en el fútbol mexicano de cara al Mundial 2026 Juan Karita - AP

Según el sitio web de la selección mexicana, Aguirre trabaja con una planificación dividida en etapas. Primero se convocó a un grupo reducido de jugadores del fútbol mexicano para comenzar anticipadamente la preparación, mientras que posteriormente se integrarán los futbolistas que se desempeñan en el exterior.

La lista de convocados final incluirá a las principales figuras mexicanas que juegan fuera de la Liga MX, algo que todavía no ocurrió en la concentración inicial.

La primera convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026

Según el comunicado difundido por México, Aguirre dio a conocer la lista de futbolistas citados para la primera etapa de la concentración, que inició el 6 de mayo. El entrenador explicó que el plan de trabajo fue aprobado previamente por los dueños de los clubes de la Liga MX y contempla más de cinco semanas de entrenamientos.

La federación aclaró además que el grupo inicial está compuesto principalmente por futbolistas del campeonato local y que muchos de ellos forman parte de la base considerada para la lista final mundialista.

México Comenzó Con Sus Entrenamientos

Los convocados de la Liga MX para iniciar la preparación

Arqueros

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Óscar García (León)

Defensores

Luis Rey (Puebla)

Israel Reyes (América)

Eduardo Águila (Atlético de San Luis)

Jesús Gómez (Tijuana)

Diego García (FC Juárez)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mediocampistas

Luis Romo (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Iker Fimbres (Monterrey)

Gilberto Mora (Tijuana)

Jeremy Torres (FC Juárez)

Roberto Alvarado (Chivas)

Delanteros

Kevin Castañeda (Tijuana)

Alexis Vega (Toluca)

Guillermo Martínez (Pumas)

Armando González (Chivas)

La selección mexicana también señaló en su comunicado que ocho jugadores adicionales estaban bajo seguimiento para fortalecer el grupo de trabajo durante los amistosos previos al Mundial y para continuar su desarrollo de cara al futuro del seleccionado.

Cómo se conformará la lista final de 26 jugadores de México

Según TUDN, el objetivo de Aguirre era comenzar los entrenamientos con un grupo de entre 14 y 16 futbolistas de la Liga MX, además de algunos jugadores complementarios que funcionarían como sparrings durante la preparación.

Los convocados de la lista inicial de México ya se preparan rumbo al Mundial 2026 Fernando Llano - AP

Mientras avanza la preparación con esa primera nómina, el cuerpo técnico continúa con la evaluación y definición de los 26 convocados que representarán a México en el Mundial 2026. Entre los jugadores señalados como posibles integrantes de la convocatoria definitiva aparecen nombres como: