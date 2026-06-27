Croacia derrota 2-1 a Ghana y avanza a 16avos del Mundial como segunda del Grupo L

Croacia se clasificó este sábado para los 16avos de final del Mundial 2026 al imponerse por 2-1 a Ghana, que ya estaba clasificada, en partido de la tercera y última jornada del Grupo L disputado en Filadelfia.

Petar Sucic, con un disparo desde fuera del área, adelantó a los croatas en el minuto 31. En la segunda mitad, Derrick Luckassen puso el empate en el 73, aunque en el 83, Nikola Vlasic remató de cabeza un córner servido por Luka Modric para poner el 2-1 final.

Con el resultado, Croacia finalizó segunda en la llave con 6 puntos, uno menos que Inglaterra, y dos más que Ghana, tercera, mientras que Panamá terminó colista sin puntuar.